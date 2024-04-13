https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939743584.html
Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине
Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине - РИА Новости, 13.04.2024
Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине
Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, что помогает сокращать... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:12
2024-04-13T06:12
2024-04-13T06:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, что помогает сокращать количество БПЛА противника на фронте, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что ВСУ за неимением достаточного объема ракет и снарядов стараются на линии боевого соприкосновения поддерживать паритет за счет дронов разных классов. "Мы начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. А любое производство, в том числе и военное, требует определенной электроэнергии и определенных помещений. А наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать. Наши ВКС стараются уничтожать эти заводы и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих заводов", - сказал Кимаковский. По его словам, российские войска быстро учатся воевать в современных условиях, осваивая и создавая новые технологии борьбы с украинскими дронами. "Но недооценивать противника я бы не стал. Необходима очень серьезная работа для того, чтобы их переиграть, в том числе и в области применения беспилотной авиации. И сейчас уже идет разговор даже не просто о тактике применения единичных или даже десятков беспилотных летательных аппаратов, идет уже речь о создании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем", - добавил Кимаковский. Он провел параллель с массовым применением танков во время Великой Отечественной войны. "Если мы берем Первую мировую войну, танки применялись локально и в единичных экземплярах. Максимум это был взвод, два взвода, рота. Вторая мировая война ознаменовала применение больших масс бронетехники, что приводило к глубоким оперативно-тактическим действиями. Сегодня такую роль выполняют беспилотные летательные системы, которые позволяют пробивать оборону противника в глубину от нескольких километров до нескольких десятков километров", - пояснил Кимаковский.
https://ria.ru/20240412/podpole-1939647044.html
https://ria.ru/20240411/udary-1939434792.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине
Кимаковский: ВС России стремятся поразить на Украине заводы по производству БПЛА
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, что помогает сокращать количество БПЛА противника на фронте, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он отметил, что ВСУ
за неимением достаточного объема ракет и снарядов стараются на линии боевого соприкосновения поддерживать паритет за счет дронов разных классов.
"Мы начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины
. А любое производство, в том числе и военное, требует определенной электроэнергии и определенных помещений. А наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать. Наши ВКС
стараются уничтожать эти заводы и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих заводов", - сказал Кимаковский.
По его словам, российские войска быстро учатся воевать в современных условиях, осваивая и создавая новые технологии борьбы с украинскими дронами.
"Но недооценивать противника я бы не стал. Необходима очень серьезная работа для того, чтобы их переиграть, в том числе и в области применения беспилотной авиации. И сейчас уже идет разговор даже не просто о тактике применения единичных или даже десятков беспилотных летательных аппаратов, идет уже речь о создании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем", - добавил Кимаковский.
Он провел параллель с массовым применением танков во время Великой Отечественной войны.
"Если мы берем Первую мировую войну, танки применялись локально и в единичных экземплярах. Максимум это был взвод, два взвода, рота. Вторая мировая война ознаменовала применение больших масс бронетехники, что приводило к глубоким оперативно-тактическим действиями. Сегодня такую роль выполняют беспилотные летательные системы, которые позволяют пробивать оборону противника в глубину от нескольких километров до нескольких десятков километров", - пояснил Кимаковский.