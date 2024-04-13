https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939743584.html

Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине

Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине - РИА Новости, 13.04.2024

Советник Пушилина назвал одну из приоритетных целей для ударов по Украине

Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, что помогает сокращать... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:12

2024-04-13T06:12

2024-04-13T06:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147466/90/1474669022_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_0bf99a1d9a57b210d95f7e5f781e537d.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, что помогает сокращать количество БПЛА противника на фронте, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что ВСУ за неимением достаточного объема ракет и снарядов стараются на линии боевого соприкосновения поддерживать паритет за счет дронов разных классов. "Мы начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. А любое производство, в том числе и военное, требует определенной электроэнергии и определенных помещений. А наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать. Наши ВКС стараются уничтожать эти заводы и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих заводов", - сказал Кимаковский. По его словам, российские войска быстро учатся воевать в современных условиях, осваивая и создавая новые технологии борьбы с украинскими дронами. "Но недооценивать противника я бы не стал. Необходима очень серьезная работа для того, чтобы их переиграть, в том числе и в области применения беспилотной авиации. И сейчас уже идет разговор даже не просто о тактике применения единичных или даже десятков беспилотных летательных аппаратов, идет уже речь о создании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем", - добавил Кимаковский. Он провел параллель с массовым применением танков во время Великой Отечественной войны. "Если мы берем Первую мировую войну, танки применялись локально и в единичных экземплярах. Максимум это был взвод, два взвода, рота. Вторая мировая война ознаменовала применение больших масс бронетехники, что приводило к глубоким оперативно-тактическим действиями. Сегодня такую роль выполняют беспилотные летательные системы, которые позволяют пробивать оборону противника в глубину от нескольких километров до нескольких десятков километров", - пояснил Кимаковский.

https://ria.ru/20240412/podpole-1939647044.html

https://ria.ru/20240411/udary-1939434792.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии