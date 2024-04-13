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В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще переходить на сторону России - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 13.04.2024 (обновлено: 05:45 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939742081.html
В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще переходить на сторону России
В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще переходить на сторону России - РИА Новости, 13.04.2024
В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще переходить на сторону России
Солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждается, что их посылают на "мясные" штурмы, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:12
2024-04-13T05:45
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждается, что их посылают на "мясные" штурмы, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально "мясные" штурмы… В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов", - сказал Кимаковский, отметив, что затем по факту проводится выяснение, "кто чего стоит". "Потому что есть действительно те, кто попали в плен после того, как их буквально на днях вытащили из кровати, и военкомы отправили как штурмовое мясо на убой. А есть те, в телефонах которых мы находим такие моменты, что иной раз и… хочется дотянуться до автомата. Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ", - пояснил советник Пушилина.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще переходить на сторону России

Кимаковский: идущие на мясные штурмы солдаты ВСУ охотней переходят на сторону РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждается, что их посылают на "мясные" штурмы, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально "мясные" штурмы… В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов", - сказал Кимаковский, отметив, что затем по факту проводится выяснение, "кто чего стоит".
"Потому что есть действительно те, кто попали в плен после того, как их буквально на днях вытащили из кровати, и военкомы отправили как штурмовое мясо на убой. А есть те, в телефонах которых мы находим такие моменты, что иной раз и… хочется дотянуться до автомата. Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ", - пояснил советник Пушилина.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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