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ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:02
2024-04-13T04:02
2024-04-13T09:24
донецкая народная республика
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марьинка (днр)
денис пушилин
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Да, они (украинские войска. — Прим. ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны", — сказал собеседник агентства.Советник Дениса Пушилина отметил, что инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее и они "строят то, что могут". Он напомнил, что ВСУ удалось создать серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые не смогли остановить ВС России."Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И соответственно, мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта", — уточнил Кимаковский.Российские военные взяли под контроль Авдеевку в феврале 2024-го, а Марьинку — в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939496455.html
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донецкая народная республика, россия, марьинка (днр), денис пушилин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, авдеевка
Донецкая Народная Республика, Россия, Марьинка (ДНР), Денис Пушилин, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Авдеевка
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР
Кимаковский: ВС РФ нашли "ювелирные инструменты" для взлома укрепрайонов ВСУ