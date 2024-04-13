https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939740166.html

ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР

ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024

ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР

ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T04:02

2024-04-13T04:02

2024-04-13T09:24

донецкая народная республика

россия

марьинка (днр)

денис пушилин

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

авдеевка

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Да, они (украинские войска. — Прим. ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны", — сказал собеседник агентства.Советник Дениса Пушилина отметил, что инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее и они "строят то, что могут". Он напомнил, что ВСУ удалось создать серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые не смогли остановить ВС России."Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И соответственно, мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта", — уточнил Кимаковский.Российские военные взяли под контроль Авдеевку в феврале 2024-го, а Марьинку — в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939496455.html

донецкая народная республика

россия

марьинка (днр)

авдеевка

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донецкая народная республика, россия, марьинка (днр), денис пушилин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, авдеевка