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ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 13.04.2024 (обновлено: 09:24 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939740166.html
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:02
2024-04-13T09:24
донецкая народная республика
россия
марьинка (днр)
денис пушилин
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
авдеевка
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Да, они (украинские войска. — Прим. ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны", — сказал собеседник агентства.Советник Дениса Пушилина отметил, что инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее и они "строят то, что могут". Он напомнил, что ВСУ удалось создать серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые не смогли остановить ВС России."Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И соответственно, мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта", — уточнил Кимаковский.Российские военные взяли под контроль Авдеевку в феврале 2024-го, а Марьинку — в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939496455.html
донецкая народная республика
россия
марьинка (днр)
авдеевка
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донецкая народная республика, россия, марьинка (днр), денис пушилин, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, авдеевка
Донецкая Народная Республика, Россия, Марьинка (ДНР), Денис Пушилин, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Авдеевка
ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны, заявили в ДНР

Кимаковский: ВС РФ нашли "ювелирные инструменты" для взлома укрепрайонов ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии соприкосновения и занимаются вторым и третьим, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Да, они (украинские войска. — Прим. ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны", — сказал собеседник агентства.
Советник Дениса Пушилина отметил, что инженерное обеспечение у украинской армии сегодня не лучшее и они "строят то, что могут". Он напомнил, что ВСУ удалось создать серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые не смогли остановить ВС России.
"Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И соответственно, мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта", — уточнил Кимаковский.
Российские военные взяли под контроль Авдеевку в феврале 2024-го, а Марьинку — в декабре прошлого года.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМарьинка (ДНР)Денис ПушилинВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
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