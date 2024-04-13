Рейтинг@Mail.ru
СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/khmelevoy-1939860962.html
СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР
СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР
В начале карательной операции на Донбассе в 2014 году военные ВСУ и сотрудники СБУ отказывались стрелять по мирным жителям, поэтому активное участие в так... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:30
2024-04-13T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
славянск
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
правый сектор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. В начале карательной операции на Донбассе в 2014 году военные ВСУ и сотрудники СБУ отказывались стрелять по мирным жителям, поэтому активное участие в так называемой "антитеррористической операции" (АТО) приняли батальоны украинских националистов, рассказал РИА Новости депутат Народного Совета ДНР, уроженец Славянска Анатолий Хмелевой. "После первого же столкновения те, кто должны профессионально с "террористами" бороться (это СБУ), они отказались. Солдаты-срочники тоже не горели желанием воевать. Серьезные опасения вызывали только национальная гвардия и националистические батальоны", - рассказал Хмелевой. Первая вооруженная атака украинских военных пришлась на город Славянск. Тогда же появились первые жертвы среди мирного населения. "Первые жертвы у нас появились еще во время нападения на блокпост. На него напали представители "Правого сектора"* , тогда у нас были первые погибшие четыре человека", - отметил Хмелевой. Тринадцатого апреля 2014 года захватившие власть в Киеве в результате госпереворота развязали боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом на Украине и провозгласили независимость регионов. Так называемая "антитеррористическая операция" Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами их населенных пунктов, привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939852408.html
https://ria.ru/20240413/blinken-1939838069.html
донбасс
донецкая народная республика
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, славянск, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Славянск, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР

Депутат Хмелевой: СБУ и ВСУ отказывались стрелять по мирным жителям в начале АТО

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. В начале карательной операции на Донбассе в 2014 году военные ВСУ и сотрудники СБУ отказывались стрелять по мирным жителям, поэтому активное участие в так называемой "антитеррористической операции" (АТО) приняли батальоны украинских националистов, рассказал РИА Новости депутат Народного Совета ДНР, уроженец Славянска Анатолий Хмелевой.
"После первого же столкновения те, кто должны профессионально с "террористами" бороться (это СБУ), они отказались. Солдаты-срочники тоже не горели желанием воевать. Серьезные опасения вызывали только национальная гвардия и националистические батальоны", - рассказал Хмелевой.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Все в панике". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Вчера, 22:00
Первая вооруженная атака украинских военных пришлась на город Славянск. Тогда же появились первые жертвы среди мирного населения.
"Первые жертвы у нас появились еще во время нападения на блокпост. На него напали представители "Правого сектора"* , тогда у нас были первые погибшие четыре человека", - отметил Хмелевой.
Тринадцатого апреля 2014 года захватившие власть в Киеве в результате госпереворота развязали боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом на Украине и провозгласили независимость регионов.
Так называемая "антитеррористическая операция" Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами их населенных пунктов, привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США
Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаСлавянскСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала