https://ria.ru/20240413/khmelevoy-1939860962.html

СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР

СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР - РИА Новости, 13.04.2024

СБУ и ВСУ саботировали начало АТО, сообщили в ДНР

В начале карательной операции на Донбассе в 2014 году военные ВСУ и сотрудники СБУ отказывались стрелять по мирным жителям, поэтому активное участие в так... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:30

2024-04-13T23:30

2024-04-13T23:30

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. В начале карательной операции на Донбассе в 2014 году военные ВСУ и сотрудники СБУ отказывались стрелять по мирным жителям, поэтому активное участие в так называемой "антитеррористической операции" (АТО) приняли батальоны украинских националистов, рассказал РИА Новости депутат Народного Совета ДНР, уроженец Славянска Анатолий Хмелевой. "После первого же столкновения те, кто должны профессионально с "террористами" бороться (это СБУ), они отказались. Солдаты-срочники тоже не горели желанием воевать. Серьезные опасения вызывали только национальная гвардия и националистические батальоны", - рассказал Хмелевой. Первая вооруженная атака украинских военных пришлась на город Славянск. Тогда же появились первые жертвы среди мирного населения. "Первые жертвы у нас появились еще во время нападения на блокпост. На него напали представители "Правого сектора"* , тогда у нас были первые погибшие четыре человека", - отметил Хмелевой. Тринадцатого апреля 2014 года захватившие власть в Киеве в результате госпереворота развязали боевые действия против жителей ЛНР и ДНР, которые не согласились с госпереворотом на Украине и провозгласили независимость регионов. Так называемая "антитеррористическая операция" Киева сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами их населенных пунктов, привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939852408.html

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донбасс

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, славянск, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, правый сектор