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Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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23:55 13.04.2024 (обновлено: 00:31 14.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kan-1939863903.html
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ
Запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщила израильская РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T23:55
2024-04-14T00:31
в мире
израиль
иран
йемен
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на источники.Ранее радиостанция сообщала, что иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск).Портал Axios со ссылкой на израильский официальный источник сообщил, что Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю в качестве ответа за недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939863786.html
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в мире, израиль, иран, йемен, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Йемен, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ

KAN: беспилотники по Израилю запустил не только Иран, но и другие страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на источники.
Ранее радиостанция сообщала, что иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск).
Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Вчера, 23:55
Портал Axios со ссылкой на израильский официальный источник сообщил, что Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю в качестве ответа за недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
 
В миреИзраильИранЙеменОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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