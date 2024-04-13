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Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ
Запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщила израильская РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T23:55
2024-04-13T23:55
2024-04-14T00:31
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на источники.Ранее радиостанция сообщала, что иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск).Портал Axios со ссылкой на израильский официальный источник сообщил, что Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю в качестве ответа за недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
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в мире, израиль, иран, йемен, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Йемен, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Беспилотники по Израилю запустил не только Иран, пишут СМИ
KAN: беспилотники по Израилю запустил не только Иран, но и другие страны