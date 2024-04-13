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СМИ: иранские БПЛА могут достичь Израиль около 2:30 по Московскому времени
СМИ: иранские БПЛА могут достичь Израиль около 2:30 по Московскому времени - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: иранские БПЛА могут достичь Израиль около 2:30 по Московскому времени
Иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск), сообщила израильская государственная РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:37
2024-04-13T23:37
2024-04-13T23:50
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Иранские беспилотники могут достичь территории Израиля в промежуток между 02.30 и 05.00 утра воскресенья (совпадает с мск), сообщила израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на оценки военных.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240413/pentagon-1939859137.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: иранские БПЛА могут достичь Израиль около 2:30 по Московскому времени
Kan: иранские БПЛА могут достичь Израиль около 2:30 по Московскому времени