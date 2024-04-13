https://ria.ru/20240413/izrail-1939858816.html

Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ

Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ

Два самолета израильской авиакомпании "Эль Аль" развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает израильская газета Times... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:08

2024-04-13T23:08

2024-04-13T23:50

в мире

таиланд

тель-авив

иран

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Два самолета израильской авиакомпании "Эль Аль" развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает израильская газета Times of Israel."Пара рейсов "Эль Аль" в Тель-Авив из Таиланда развернулась из-за ожидаемого удара Ирана", - говорится в сообщении издания.Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром. Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов, проводится оценка ситуации с партнерами.Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240413/pentagon-1939853333.html

https://ria.ru/20240413/borba-1939859242.html

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в мире, таиланд, тель-авив, иран, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем