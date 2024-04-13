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Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
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23:08 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/izrail-1939858816.html
Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ
Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ
Два самолета израильской авиакомпании "Эль Аль" развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает израильская газета Times... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:08
2024-04-13T23:50
в мире
таиланд
тель-авив
иран
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Два самолета израильской авиакомпании "Эль Аль" развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает израильская газета Times of Israel."Пара рейсов "Эль Аль" в Тель-Авив из Таиланда развернулась из-за ожидаемого удара Ирана", - говорится в сообщении издания.Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром. Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов, проводится оценка ситуации с партнерами.Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240413/pentagon-1939853333.html
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в мире, таиланд, тель-авив, иран, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Таиланд, Тель-Авив, Иран, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ

Times of Israel: два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Два самолета израильской авиакомпании "Эль Аль" развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает израильская газета Times of Israel.
"Пара рейсов "Эль Аль" в Тель-Авив из Таиланда развернулась из-за ожидаемого удара Ирана", - говорится в сообщении издания.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана
Вчера, 22:09
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром. Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов, проводится оценка ситуации с партнерами.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США
Вчера, 23:11
 
В миреТаиландТель-АвивИранКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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