Два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив, пишут СМИ
Times of Israel: два самолета развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив
© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Два самолета израильской авиакомпании "Эль Аль" развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив на фоне ожидаемой атаки Ирана, сообщает израильская газета Times of Israel.
"Пара рейсов "Эль Аль" в Тель-Авив из Таиланда развернулась из-за ожидаемого удара Ирана", - говорится в сообщении издания.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром. Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов, проводится оценка ситуации с партнерами.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.