Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/izrail-1939804471.html
Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве
Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве - РИА Новости, 13.04.2024
Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве
Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X (бывшая Twitter) обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата грузового судна, шедшего под флагом Португалии РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:26
2024-04-13T15:26
в мире
иран
израиль
португалия
исраэль кац
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_bb6b340deab95a37543ab9d418f3e097.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X (бывшая Twitter) обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата грузового судна, шедшего под флагом Португалии в водах Ормузского пролива, и призвал ЕС и весь цивилизованный мир признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией. "КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее члену ЕС, и заявил, что оно принадлежит Израилю. Режим аятоллы Хаменеи является преступным режимом, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана", - написал Кац. Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
иран
израиль
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f10cf89f098c6f7c3eb5767ed23acad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, португалия, исраэль кац, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Португалия, Исраэль Кац, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве

Глава МИД Израиля Кац обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата судна

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X (бывшая Twitter) обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата грузового судна, шедшего под флагом Португалии в водах Ормузского пролива, и призвал ЕС и весь цивилизованный мир признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией.
"КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее члену ЕС, и заявил, что оно принадлежит Израилю. Режим аятоллы Хаменеи является преступным режимом, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана", - написал Кац.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля.
Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.
Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИранИзраильПортугалияИсраэль КацЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала