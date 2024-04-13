Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве
Глава МИД Израиля Кац обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата судна
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X (бывшая Twitter) обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата грузового судна, шедшего под флагом Португалии в водах Ормузского пролива, и призвал ЕС и весь цивилизованный мир признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией.
"КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее члену ЕС, и заявил, что оно принадлежит Израилю. Режим аятоллы Хаменеи является преступным режимом, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана", - написал Кац.
Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля.
Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.
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