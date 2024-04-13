https://ria.ru/20240413/izrail-1939804471.html

Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве

Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве - РИА Новости, 13.04.2024

Глава МИД Израиля обвинил Иран в пиратстве

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X (бывшая Twitter) обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата грузового судна, шедшего под флагом Португалии РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:26

2024-04-13T15:26

2024-04-13T15:26

в мире

иран

израиль

португалия

исраэль кац

евросоюз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X (бывшая Twitter) обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата грузового судна, шедшего под флагом Португалии в водах Ормузского пролива, и призвал ЕС и весь цивилизованный мир признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией. "КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее члену ЕС, и заявил, что оно принадлежит Израилю. Режим аятоллы Хаменеи является преступным режимом, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. Я призываю Европейский союз и свободный мир немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана", - написал Кац. Ранее в субботу иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

иран

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португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, португалия, исраэль кац, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году