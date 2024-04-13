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Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник - РИА Новости, 13.04.2024
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16:07 13.04.2024 (обновлено: 20:20 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html
Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник
Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник - РИА Новости, 13.04.2024
Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник
Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:07
2024-04-13T20:20
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Алексей Блиновский уехал в зону проведения СВО", — отметил собеседник агентства. В свою очередь, отец Алексея — Владимир Блиновский — сообщил, что его сын не отправляется в зону проведения спецоперации."Алексей ездит, у него много дел сейчас", — приводят его слова "Известия".Владимир Блиновский добавил, что не знает, кто распространяет слухи об отъезде Алексея.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем блогеру добавили обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать Блиновскую за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 апреля.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html
https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html
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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник

Муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский уехал в зону СВО

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Алексей Блиновский уехал в зону проведения СВО", — отметил собеседник агентства.
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Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
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В свою очередь, отец Алексея — Владимир Блиновский — сообщил, что его сын не отправляется в зону проведения спецоперации.
"Алексей ездит, у него много дел сейчас", — приводят его слова "Известия".
Владимир Блиновский добавил, что не знает, кто распространяет слухи об отъезде Алексея.
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Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем блогеру добавили обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать Блиновскую за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 апреля.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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