https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html

Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник

Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник - РИА Новости, 13.04.2024

Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник

Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:07

2024-04-13T16:07

2024-04-13T20:20

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Алексей Блиновский уехал в зону проведения СВО", — отметил собеседник агентства. В свою очередь, отец Алексея — Владимир Блиновский — сообщил, что его сын не отправляется в зону проведения спецоперации."Алексей ездит, у него много дел сейчас", — приводят его слова "Известия".Владимир Блиновский добавил, что не знает, кто распространяет слухи об отъезде Алексея.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем блогеру добавили обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать Блиновскую за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 апреля.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, алексей блиновский