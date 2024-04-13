https://ria.ru/20240413/israel-1939857774.html

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к прямой атаке Ирана

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к прямой атаке Ирана - РИА Новости, 13.04.2024

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к прямой атаке Ирана

Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении, заявил израильский... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:55

2024-04-13T22:55

2024-04-13T23:50

в мире

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

сша

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Израиль годами готовился к возможности прямой атаке со стороны Ирана, и сейчас есть готовность как в обороне так и в нападении, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу вечером."В последние годы, особенно в последние недели, Израиль готовится к возможному прямому нападению со стороны Ирана. Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Израиль силен, Армия обороны Израиля сильна, общество крепко", - заявил Нетаньяху в обращении к нации.Премьер добавил, что Израиль ценит поддержку США, а также Великобритании, Франции и многих других стран."Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно", - подчеркнул премьер.Ранее СМИ сообщили, что Иран уже выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сша, обострение ситуации между ираном и израилем