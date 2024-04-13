https://ria.ru/20240413/iran-1939861164.html

Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ

Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ

Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты, сообщает газета Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:30

2024-04-13T23:30

2024-04-13T23:50

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обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты, сообщает газета Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников."В субботнем ударе участвовали десятки дронов, а также, возможно, были применены ракеты", - приводит издание слова чиновников.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно мониторит ситуацию.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем