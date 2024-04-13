https://ria.ru/20240413/iran-1939861164.html
Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ
Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ
Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты, сообщает газета Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:30
2024-04-13T23:30
2024-04-13T23:50
в мире
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израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран помимо беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты, сообщает газета Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников."В субботнем ударе участвовали десятки дронов, а также, возможно, были применены ракеты", - приводит издание слова чиновников.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно мониторит ситуацию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран мог выпустить ракеты по Израилю, пишут СМИ
Politico: Иран мог выпустить по Израилю ракеты вместе с дронами