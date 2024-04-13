https://ria.ru/20240413/iran-1939814982.html

Ливанский эксперт предположил, каким будет ответ Ирана на удар Израиля

Ливанский эксперт предположил, каким будет ответ Ирана на удар Израиля - РИА Новости, 13.04.2024

Ливанский эксперт предположил, каким будет ответ Ирана на удар Израиля

Возможный ответ Тегерана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске будет дан, вероятно, с участием всех фронтов сопротивления в регионе, при этом Иран... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:34

2024-04-13T16:34

2024-04-13T16:34

в мире

израиль

иран

сирия

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Возможный ответ Тегерана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске будет дан, вероятно, с участием всех фронтов сопротивления в регионе, при этом Иран избрал выжидательную тактику, позволяющую дополнительно истощить ресурсы противника, выразил мнение в беседе с РИА Новости ливанский политолог и публицист Али Иззеддин. "Параллельно с иранским ответом будут задействованы все фронты сопротивления в Палестине, Ливане, Йемене, Ираке и Сирии, чтобы прорвать израильские системы ПВО", - считает эксперт. По его предположению, массированные ракетные удары по израильским объектам могут быть нанесены с юга Ливана, возможны также атаки с помощью ракетных снарядов и беспилотников из Ирака, Йемена и с сирийской территории. По словам аналитика, Тегеран намеренно выдерживает паузу перед ответом, чтобы "израильское военное командование и системы ПВО были приведены в состояние полной боевой готовности, что ежедневно обходится армии в миллионы долларов". "Экономическая ситуация в Израиле очень сложная ввиду военных действий в секторе Газа и у границы с Ливаном, все это истощает экономику и сказывается на армии и оборонных возможностях Израиля, поэтому ряд западных стран выступили в качестве посредников с тем, чтобы добиться смягчения ответного удара Ирана", - добавил он. Целями ответных ударов Ирана могут стать военные объекты, разведслужбы, а также израильские посольства, считает эксперт. При этом даже в случае успешной иранской операции по нанесению "ударов возмездия" Тель-Авив вряд ли решится в ответ напрямую атаковать Иран, поскольку "никто не хочет полномасштабной войны в регионе". Израиль предположительно нанесет новые удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Сирии или атакует другие иранские объекты на Ближнем Востоке, полагает Иззеддин. По мнению аналитика, западная пресса намеренно преувеличивает масштабы возможного иранского ответа, чтобы подорвать авторитет Тегерана в глазах союзников, если реальный ответ не будет соответствовать ожиданиям. Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, сирия, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году