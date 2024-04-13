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Иордания ввела режим ЧП во всех провинциях, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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23:57 13.04.2024 (обновлено: 00:01 14.04.2024)
https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939864059.html
Иордания ввела режим ЧП во всех провинциях, сообщили СМИ
Иордания ввела режим ЧП во всех провинциях, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иордания ввела режим ЧП во всех провинциях, сообщили СМИ
Иордания вводит режим чрезвычайного положения во всех провинциях королевства на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает иорданский телеканал Al Mamlaka со... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-13T23:57
2024-04-14T00:01
в мире
иордания
израиль
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Иордания вводит режим чрезвычайного положения во всех провинциях королевства на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает иорданский телеканал Al Mamlaka со ссылкой на источник."Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании", - заявил источник.Ранее власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23.00 субботы по местному времени.Агентство Fars сообщало со ссылкой на иранские источники, что беспилотники Ирана начали пересекать воздушное пространство соседнего Ирака, направляясь к Сирии и Иордании, ракетная атака начнется в ближайшее время.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, иордания, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иордания, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иордания ввела режим ЧП во всех провинциях, сообщили СМИ

Al Mamlaka: Иордания ввела режим ЧП во всех провинциях

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Иордания вводит режим чрезвычайного положения во всех провинциях королевства на фоне иранской атаки на Израиль, сообщает иорданский телеканал Al Mamlaka со ссылкой на источник.
"Вводится режим чрезвычайного положения во всех провинциях Иордании", - заявил источник.
Ранее власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23.00 субботы по местному времени.
Агентство Fars сообщало со ссылкой на иранские источники, что беспилотники Ирана начали пересекать воздушное пространство соседнего Ирака, направляясь к Сирии и Иордании, ракетная атака начнется в ближайшее время.
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В миреИорданияИзраильИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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