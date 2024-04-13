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Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
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23:55 13.04.2024 (обновлено: 23:56 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939863786.html
Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ
Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ
Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:55
2024-04-13T23:56
в мире
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности. "ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.
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в мире, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ

Reuters: Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности.
"ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
Вчера, 23:37
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.
 
В миреИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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