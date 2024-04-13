https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939863786.html

Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ

Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

Иордания готова сбивать иранские БПЛА, нарушившие границы страны, пишут СМИ

Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:55

2024-04-13T23:55

2024-04-13T23:56

в мире

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности. "ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.

https://ria.ru/20240413/podderzhka-1939861764.html

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в мире, иран, обострение ситуации между ираном и израилем