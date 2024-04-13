https://ria.ru/20240413/intsident-1939851314.html

Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной

Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной - РИА Новости, 13.04.2024

Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной

Пожара в доме на Котельнической набережной в Москве не было, истинные причины инцидента устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T21:44

2024-04-13T21:44

2024-04-13T21:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожара в доме на Котельнической набережной в Москве не было, истинные причины инцидента устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сообщение о возгорании не подтвердилось. Пожара не было. Истинные причины случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

москва

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2024

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происшествия, москва