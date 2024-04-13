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Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной
Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной - РИА Новости, 13.04.2024
Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной
Пожара в доме на Котельнической набережной в Москве не было, истинные причины инцидента устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:44
2024-04-13T21:44
2024-04-13T21:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожара в доме на Котельнической набережной в Москве не было, истинные причины инцидента устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сообщение о возгорании не подтвердилось. Пожара не было. Истинные причины случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Источник опроверг сообщения о пожаре в доме на Котельнической набережной
Причины инцидента на Котельнической набережной установят после данных о пожаре
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожара в доме на Котельнической набережной в Москве не было, истинные причины инцидента устанавливаются, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сообщение о возгорании не подтвердилось. Пожара не было. Истинные причины случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.