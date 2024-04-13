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В конгрессе допустили, что проект помощи Украине изучат на следующей неделе - РИА Новости, 13.04.2024
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04:15 13.04.2024 (обновлено: 04:44 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/grin-1939740824.html
В конгрессе допустили, что проект помощи Украине изучат на следующей неделе
В конгрессе допустили, что проект помощи Украине изучат на следующей неделе - РИА Новости, 13.04.2024
В конгрессе допустили, что проект помощи Украине изучат на следующей неделе
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, вероятнее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:15
2024-04-13T04:44
в мире
украина
сша
израиль
майк джонсон
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, вероятнее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. "Спикер Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 миллиардами долларов Украине на следующей неделе", - сообщила она в социальной сети Х. По ее мнению, такой шаг будет продиктован стремлением Джонсона "оказать давление" на членов конгресса, чтобы они поддержали Израиль одновременно с финансированием Украины. Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее средства закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, израиль, майк джонсон, марджори тейлор грин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Израиль, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин, Сергей Лавров, НАТО
В конгрессе допустили, что проект помощи Украине изучат на следующей неделе

Конгрессвумен Грин: проект помощи Киеву могут представить на следующей неделе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, вероятнее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
"Спикер Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 миллиардами долларов Украине на следующей неделе", - сообщила она в социальной сети Х.
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По ее мнению, такой шаг будет продиктован стремлением Джонсона "оказать давление" на членов конгресса, чтобы они поддержали Израиль одновременно с финансированием Украины.
Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее средства закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
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Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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