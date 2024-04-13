https://ria.ru/20240413/gaza-1939762340.html

Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа

Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа - РИА Новости, 13.04.2024

Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу уничтожила в секторе Газа установки с ракетами, нацеленными на центральную часть страны, сообщила армейская... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:03

2024-04-13T10:03

2024-04-13T10:03

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу уничтожила в секторе Газа установки с ракетами, нацеленными на центральную часть страны, сообщила армейская пресс-служба. В ночь на субботу на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. По данным ЦАХАЛ, по южному городу Сдерот было зафиксировано три ракетных пуска, ракеты были успешно перехвачены. Район, из которого они были запущены, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ЦАХАЛ. "Истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили три пусковые установки с 20 ракетами, готовыми к запуску по центру Израиля", - говорится в сообщении. По данным военных, 162-я дивизия продолжает проводить целенаправленные операции в центральной части сектора Газа. За минувшие сутки военные уничтожили ряд объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и ликвидировали несколько радикалов. За минувшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по более чем 30 целям ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа