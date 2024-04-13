https://ria.ru/20240413/gavrilyuk-1939861629.html

Ограниченно годных украинцев начнут вызывать на повторную комиссию

Ограниченно годных украинцев начнут вызывать на повторную комиссию - РИА Новости, 13.04.2024

Ограниченно годных украинцев начнут вызывать на повторную комиссию

На Украине военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:36

2024-04-13T23:36

2024-04-13T23:36

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На Украине военно-врачебные комиссии (ВВК) начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе, сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. "Зеленский подписал закон №10313, который отменяет заключение ВВК "ограниченно годен". Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно годными", - приводит слова Гаврилюка украинский сайт 24tv. В свою очередь сайт минобороны страны уточняет, что все, кого ранее признали "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев со дня вступления закона в силу, то есть, до 4 февраля 2025. При этом в ведомстве подчеркнули, что после вступления закона в силу у правительства есть еще три месяца для принятия нормативно-правовых актов, которым будет определен перечень заболеваний для определения годности к военной службе. Ранее сообщалось, что в начале апреля Зеленский подписал закон относительно отмени статуса "ограниченно годный". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240411/smi-1939354189.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины