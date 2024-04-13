https://ria.ru/20240413/ganchev-1939793504.html
ВСУ нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу
ВСУ нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу
Украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, повредив частные дома, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:58
2024-04-13T13:58
2024-04-13T13:59
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, повредив частные дома, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "ВСУ нанесли артиллерийские удары по населенному пункту Лиман Второй. Один из снарядов, выпущенных украинскими неонацистами, пробил крышу и потолок в одном из домов", - написал он. Ганчев уточнил, что хвостовая часть мины залетела в комнату. В этот момент хозяин дома находился в помещении и чудом не пострадал. Осколками были повреждены также и другие частные дома. "Уверен, что этот обстрел не имел военной цели. Украинские боевики пытаются запугать мирное население на нашей территории", - добавил он. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу
Ганчев: ВСУ обстреляли харьковское село Лиман Второй, повредив частные дома