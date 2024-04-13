https://ria.ru/20240413/gaiti-1939733271.html

В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ

В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ

Указы о создании переходного президентского совета в Гаити, который назначит нового премьера и кабинет министров, и назначении членов этого совета опубликованы... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:54

2024-04-13T00:54

2024-04-13T00:54

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МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Указы о создании переходного президентского совета в Гаити, который назначит нового премьера и кабинет министров, и назначении членов этого совета опубликованы в официальной газете Le Montieur, сообщила газета Le Nouvelliste. "Указ о создании Переходного президентского совета, а также приказ о назначении членов указанного совета были обнародованы в эту пятницу, 12 апреля 2024 года, в официальной газете Le Moniteur", - говорится в сообщении на сайте Le Nouvelliste. Создание переходного совета из семи членов и двух наблюдателей было согласовано в начале марта на Ямайке с участием бывшего премьера Гаити Ариэля Анри, стран Карибского сообщества (КАРИКОМ), США, Канады, Франции и Бразилии. По информации СМИ, в состав совета назначены Фриц Альфонс Жан, Луи Жеральд Жиль, Эдгар Леблан Филь, Эммануэль Вертилер, Смит Огюстен, Лесли Вольтер, Лоран Сен-Сир, Фринель Жозеф и Режин Абрахам. Переходный президентский совет Гаити временно будет осуществлять ряд президентских полномочий - выбирать и назначать временного премьер-министра, инклюзивный совет министров, обеспечивать преемственность управления и создавать совет национальной безопасности, способствуя ускоренному развертыванию многонациональной миссии по обеспечению безопасности, санкционированной резолюцией Совбеза ООН 2699 в 2023 году. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, многие страны эвакуировали оттуда своих граждан и дипломатов. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240312/gaiti-1932412632.html

https://ria.ru/20240327/gaiti-1936193282.html

https://ria.ru/20240129/gaiti-1924058715.html

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сша

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в мире, гаити, ямайка, сша, ариэль анри, жовенель моиз, оон