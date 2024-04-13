В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ
Le Montieur: правительство Гаити опубликовало указ о создании переходного совета
© AP Photo / Matias DelacroixВид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе. Архивное фото
МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Указы о создании переходного президентского совета в Гаити, который назначит нового премьера и кабинет министров, и назначении членов этого совета опубликованы в официальной газете Le Montieur, сообщила газета Le Nouvelliste.
"Указ о создании Переходного президентского совета, а также приказ о назначении членов указанного совета были обнародованы в эту пятницу, 12 апреля 2024 года, в официальной газете Le Moniteur", - говорится в сообщении на сайте Le Nouvelliste.
По информации СМИ, в состав совета назначены Фриц Альфонс Жан, Луи Жеральд Жиль, Эдгар Леблан Филь, Эммануэль Вертилер, Смит Огюстен, Лесли Вольтер, Лоран Сен-Сир, Фринель Жозеф и Режин Абрахам.
Переходный президентский совет Гаити временно будет осуществлять ряд президентских полномочий - выбирать и назначать временного премьер-министра, инклюзивный совет министров, обеспечивать преемственность управления и создавать совет национальной безопасности, способствуя ускоренному развертыванию многонациональной миссии по обеспечению безопасности, санкционированной резолюцией Совбеза ООН 2699 в 2023 году.
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Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, многие страны эвакуировали оттуда своих граждан и дипломатов.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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