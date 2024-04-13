Рейтинг@Mail.ru
В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/gaiti-1939733271.html
В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ
В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ
Указы о создании переходного президентского совета в Гаити, который назначит нового премьера и кабинет министров, и назначении членов этого совета опубликованы... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:54
2024-04-13T00:54
в мире
гаити
ямайка
сша
ариэль анри
жовенель моиз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755627518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bbbf3da7573a24ed99a7507aad07621.jpg
МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Указы о создании переходного президентского совета в Гаити, который назначит нового премьера и кабинет министров, и назначении членов этого совета опубликованы в официальной газете Le Montieur, сообщила газета Le Nouvelliste. "Указ о создании Переходного президентского совета, а также приказ о назначении членов указанного совета были обнародованы в эту пятницу, 12 апреля 2024 года, в официальной газете Le Moniteur", - говорится в сообщении на сайте Le Nouvelliste. Создание переходного совета из семи членов и двух наблюдателей было согласовано в начале марта на Ямайке с участием бывшего премьера Гаити Ариэля Анри, стран Карибского сообщества (КАРИКОМ), США, Канады, Франции и Бразилии. По информации СМИ, в состав совета назначены Фриц Альфонс Жан, Луи Жеральд Жиль, Эдгар Леблан Филь, Эммануэль Вертилер, Смит Огюстен, Лесли Вольтер, Лоран Сен-Сир, Фринель Жозеф и Режин Абрахам. Переходный президентский совет Гаити временно будет осуществлять ряд президентских полномочий - выбирать и назначать временного премьер-министра, инклюзивный совет министров, обеспечивать преемственность управления и создавать совет национальной безопасности, способствуя ускоренному развертыванию многонациональной миссии по обеспечению безопасности, санкционированной резолюцией Совбеза ООН 2699 в 2023 году. Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, многие страны эвакуировали оттуда своих граждан и дипломатов. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240312/gaiti-1932412632.html
https://ria.ru/20240327/gaiti-1936193282.html
https://ria.ru/20240129/gaiti-1924058715.html
гаити
ямайка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755627518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fa7ab099e342b2ee4bfbb4a0dbbf3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, ямайка, сша, ариэль анри, жовенель моиз, оон
В мире, Гаити, Ямайка, США, Ариэль Анри, Жовенель Моиз, ООН
В Гаити создают переходный президентский совет, сообщили СМИ

Le Montieur: правительство Гаити опубликовало указ о создании переходного совета

© AP Photo / Matias DelacroixВид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на квартал Жалуиз в Порт-о-Пренсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 13 апр - РИА Новости. Указы о создании переходного президентского совета в Гаити, который назначит нового премьера и кабинет министров, и назначении членов этого совета опубликованы в официальной газете Le Montieur, сообщила газета Le Nouvelliste.
"Указ о создании Переходного президентского совета, а также приказ о назначении членов указанного совета были обнародованы в эту пятницу, 12 апреля 2024 года, в официальной газете Le Moniteur", - говорится в сообщении на сайте Le Nouvelliste.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Премьер Гаити согласился уйти в отставку на фоне беспорядков в стране
12 марта, 07:20
Создание переходного совета из семи членов и двух наблюдателей было согласовано в начале марта на Ямайке с участием бывшего премьера Гаити Ариэля Анри, стран Карибского сообщества (КАРИКОМ), США, Канады, Франции и Бразилии.
По информации СМИ, в состав совета назначены Фриц Альфонс Жан, Луи Жеральд Жиль, Эдгар Леблан Филь, Эммануэль Вертилер, Смит Огюстен, Лесли Вольтер, Лоран Сен-Сир, Фринель Жозеф и Режин Абрахам.
Переходный президентский совет Гаити временно будет осуществлять ряд президентских полномочий - выбирать и назначать временного премьер-министра, инклюзивный совет министров, обеспечивать преемственность управления и создавать совет национальной безопасности, способствуя ускоренному развертыванию многонациональной миссии по обеспечению безопасности, санкционированной резолюцией Совбеза ООН 2699 в 2023 году.
Военнослужащий во время беспорядков Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Франция вывезла с Гаити более 170 своих граждан
27 марта, 15:57
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, многие страны эвакуировали оттуда своих граждан и дипломатов.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Акция протеста на Гаити - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Оппозиция Гаити призвала выходить на протесты, пишут СМИ
29 января, 08:11
 
В миреГаитиЯмайкаСШААриэль АнриЖовенель МоизООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала