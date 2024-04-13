https://ria.ru/20240413/fitso-1939845009.html
Фицо подтвердил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией
Фицо подтвердил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 13.04.2024
Фицо подтвердил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заинтересован в хороших отношениях с Россией, об этом он заявил в эфире программы "Субботние диалоги" на канале RTVS. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:27
2024-04-13T20:27
2024-04-13T22:03
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БРАТИСЛАВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заинтересован в хороших отношениях с Россией, об этом он заявил в эфире программы "Субботние диалоги" на канале RTVS."Говорим с русскими — плохо, говорим с украинцами — плохо. Что хотят медиа? Что хочет оппозиция? Я не знаю. Но я точно знаю, что хочу я. Хочу реализовывать политику на все четыре стороны мира, хочу проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован. Я открыто заявляю, что, когда кончится война, у нас огромный интерес к стандартизации отношений с Россией. Мы уважаем жертвы Красной армии, бывшего Советского Союза при освобождении Чехословакии, в борьбе с фашизмом. Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях", — сказал политик.Премьер уточнил, что республика заинтересована в нормальных отношениях и с Киевом, несмотря на свою точку зрения на конфликт на Украине."Я сказал господину (премьеру Украины. — Прим. ред.) Шмыгалю на встрече: Денис, ты хорошо знаешь, что я не верю в военное решение, лишь убиваете друг друга, но это ни к чему не ведет", — отметил Фицо.По словам политика, он по-прежнему выступает против членства Украины в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Ранее 7 апреля политик заявлял, что у Словакии должны быть нормальные отношения с Россией, и обещал сделать шаги в этом направлении. В декабре 2023 года Фицо уже говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html
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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, нато
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО
Фицо подтвердил, что заинтересован в хороших отношениях с Россией
Фицо подтвердил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией