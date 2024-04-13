https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

Война с Европой становится неизбежна

Война с Европой становится неизбежна - РИА Новости, 13.04.2024

Война с Европой становится неизбежна

Европейский блок — в любом столетии и при любой общественной формации — всегда был колыбелью, которую качала рука войны. Междоусобной, межгосударственной,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:00

2024-04-13T08:00

2024-04-13T08:01

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Европейский блок — в любом столетии и при любой общественной формации — всегда был колыбелью, которую качала рука войны. Междоусобной, межгосударственной, межрелигиозной. На этом участке земного шара война — либо подготовка к ней, либо сами боевые действия, либо отходняк после окончания битвы — были абсолютно естественной нормой государственного устройства и общественного уклада. Все и всегда воевали со всеми. Центральная власть усмиряла непокорные провинции, верующие резали других — "неправильно" верующих, предлогом могло стать все, буквально все, даже стремление одних говорить на местном диалекте, а не на спущенном сверху и обязательном к употреблению наречии.Европа была тем самым континентом, где и происходило столкновение цивилизаций —вплоть до истребления тех, кто отчего-то не нравился более сильному и могущественному противнику.России, которая по возможности старалась избегать внутриевропейских и очень жестоких выяснений отношений, несколько раз приходилось в качестве арбитра растаскивать сошедших с ума от запаха крови европейцев.Да-да, тех самых (ну или их потомков), которые так любили порассуждать про "никогда больше", возлагая венки к монументам павших.Заявление главного по общеевропейской дипломатии и безопасности сеньора Борреля, сказавшего "война в Европе больше не является фантазией", сделанное буквально на днях, могло удивить только очень неискушенного и наивного человека. Европа была и остается синонимом войны, даже когда она зорко следила за количеством угля и стали (в тот момент главных ресурсов ВПК) у своих соседей.Едва успев образоваться в своем нынешнем формате, Евросоюз немедленно спровоцировал войну практически у своих границ, что позволило ему уничтожить Югославию. Не обращать внимания на "нужные" этнические чистки и называть "ненужные" "борьбой с диктатурой" — это европейское ноу-хау, как расправляться с теми странами, которые мешают экспансии "европейских ценностей", стремясь сохранить свои цивилизационные принципы и нормы.Сейчас Европа, перевалив за 30-летие в еэсовском формате, то есть в формате империи, захотела еще раз поиграть мускулатурой и выбрала в качестве пушечного мяса, крови, плоти и боевых порядков уже Украину и украинцев. Бывшей Югославии тоже обещали, кстати, процветание и благополучие на европейский манер, ну а тут соблазнили чуть видоизмененной "европейской мечтой", даже если в итоге греза о благополучии обрела форму всего лишь кружевных трусиков.Все те же наивные и по-прежнему неискушенные, которые истово доверяют тому самому "никогда больше", увы, не знают, как в общеевропейском блоке готовятся, чтобы проливать кровь. Вначале чужую. Врага — а сейчас мы главный враг, еэсовцами назначенный, и поэтому нас нужно "унасекоменить". То есть свести до положения, когда видишь перед собой не человека, а именно что насекомое, комара.Насекомое же недостойно, например, доверия. Беседовать с насекомыми приличным джентльменам уже не полагается. Об этом заявили и нынешний президент Франции Макрон, и экс-президент той же Франции Олланд, а затем и глава МИД страны Сежурне.Пошла не просто тепленькая из крана — полил настоящий кипяток.Тот же Макрон, пусть и с ощипанным ястребиным оперением, вполне открыто говорит, что перевод экономики на военные рельсы очень хорошо скажется на жизни страны.В тот же день становится известно, что единственный французский авианосец "Шарль де Голль" переведен под натовское командование.Европейцы к войне с нами готовятся постепенно, неторопливо, педантично, стараясь не делать резких движений, но стремясь избежать неожиданностей.Они прекрасно понимают, что украинский ресурс на субподряд боевых действий против нас практически исчерпан. А в войне, которая ими затеяна против нас, проигрыш Киева равен их поражению. И прежде всего поражению идеологическому. Поставить под сомнение принципы экспансии глобализма и вернуться к партнерству, которое в общем и целом когда-то устраивало и нас, и их, они не могут. Это не утрата лица, это потеря сотен процентов прибыли.Поэтому да — война, поэтому да — это слово вводят в оборот.И поэтому да — они будут воевать с нами из-за денег. И проиграют.И поэтому да — мы их победим. Потому что мы обязаны сохранить страну, защитить Родину и сберечь наши традиции. Для нас это самая высокая ставка, с которой все мы сталкивались в новом тысячелетии.

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, югославия, франция, милитаризация, нато, запад