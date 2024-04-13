https://ria.ru/20240413/evakuatsiya-1939790957.html

Из села Нежинка под Оренбургом начали эвакуировать жителей

Из села Нежинка под Оренбургом начали эвакуировать жителей - РИА Новости, 13.04.2024

Из села Нежинка под Оренбургом начали эвакуировать жителей

Эвакуация жителей проводится в частично затопленном селе Нежинка под Оренбургом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:36

2024-04-13T13:36

2024-04-13T13:37

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оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей проводится в частично затопленном селе Нежинка под Оренбургом, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что вода затопила первые этажи домов. Сельчане не забывают о питомцах: так, одна из жительниц забрала с собой рыбок, которых поместила в 20-литровую бутыль с водой. Жители рассказывают, что за три дня в село пришло два метра воды, и их никто не успел предупредить. "Говорили, может быть, чуть-чуть придет. Не успели мы ничего спасти. Экстренно эвакуировали первый этаж, поднимали мебель наверх. Сейчас в доме примерно сантиметров 40 на первом этаже воды, подвал весь затоплен. На лодке сейчас всех спасают, кого-то эвакуируют, рыбок сейчас вывозили, кошек, людей успели всех вывезти", - рассказал житель села Нежинка.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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Затопленное село Нежинка под Оренбургом Эвакуация жителей проводится в частично затопленном селе Нежинка под Оренбургом, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что вода затопила первые этажи домов. Сельчане не забывают о питомцах: так, одна из жительниц забрала с собой рыбок, которых поместила в 20-литровую бутыль с водой. Жители рассказывают, что за три дня в село пришло два метра воды, и их никто не успел предупредить. 2024-04-13T13:36 true PT0M26S

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происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024