Рейтинг@Mail.ru
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/eksportery-1939760825.html
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году - РИА Новости, 13.04.2024
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году
Главными мировыми торговцами обувью по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия: общий объем экспорта этих трех стран составил более половины мирового РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:55
китай
вьетнам
в мире
россия
белоруссия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101268/40/1012684011_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_711e10e7fbd50d887944a91f03bef8fa.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главными мировыми торговцами обувью по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия: общий объем экспорта этих трех стран составил более половины мирового обувного рынка, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и национальной статистики. Общий годовой объем экспорта обуви в мире, согласно имеющейся на данный момент статистике, составил более 154 миллиардов долларов. Больше всего обуви продал Китай - на 53 миллиарда долларов. Следом за ним идут Вьетнам с объемами поставок в 20 миллиардов долларов и Италия с почти 15 миллиардами долларов. Таким образом, на три этих страны пришлось больше половины мировых обувных поставок. Замыкают пятёрку Германия и Индонезия - объем их импорта составил более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно. При этом такая пятерка лидеров остается неизменной уже девять лет, кроме 2019 года, когда Индонезию с пятого места вытеснила Франция. Кроме того, в число десяти самых главных поставщиков обуви в мире вошли Франция с объемом экспорта в 6 миллиардов долларов, Нидерланды - 5 миллиардов, Испания - 3,8 миллиарда, Польша - 3,4 миллиарда и Индия - 2,5 миллиарда. При этом из десятки за два года успели выпасть Гонконг и Бельгия. Двадцатку главных "обувных фабрик" мира замыкают Португалия (2,1 миллиарда долларов), Гонконг (2 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов), Камбоджа (1,37 миллиарда долларов), Румыния (1,35 миллиарда долларов), Турция (1,27 миллиарда долларов), Бразилия (1,26 миллиарда долларов), Австрия (1,26 миллиарда долларов), Чехия (1,2 миллиарда долларов) и Словакия (1,1 миллиарда долларов). Россия и Белоруссия не входят в число основных обувных экспортеров, но объемы их поставок были достаточно заметны в 2021 году. Так, Россия экспортировала обуви почти на 254 миллиона долларов, а Белоруссия - на 229 миллионов. Однако данные за последние два года недоступны, так как страны перестали их раскрывать.
https://ria.ru/20240410/obuv-1938974117.html
https://ria.ru/20231010/bankrotstvo-1901679571.html
китай
вьетнам
россия
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101268/40/1012684011_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7494ce89117105da0e7241a19d91d8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, вьетнам, в мире, россия, белоруссия, европа
Китай, Вьетнам, В мире, Россия, Белоруссия, Европа
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году

Китай, Вьетнам и Италия в 2023 году стали главными экспортерами обуви в мире

© Fotolia / Africa StudioКеды
Кеды - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Fotolia / Africa Studio
Кеды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главными мировыми торговцами обувью по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия: общий объем экспорта этих трех стран составил более половины мирового обувного рынка, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и национальной статистики.
Общий годовой объем экспорта обуви в мире, согласно имеющейся на данный момент статистике, составил более 154 миллиардов долларов. Больше всего обуви продал Китай - на 53 миллиарда долларов. Следом за ним идут Вьетнам с объемами поставок в 20 миллиардов долларов и Италия с почти 15 миллиардами долларов. Таким образом, на три этих страны пришлось больше половины мировых обувных поставок.
Витрина с кожаной обувью - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Названы страны — лидеры по обувному экспорту в Россию
10 апреля, 03:29
Замыкают пятёрку Германия и Индонезия - объем их импорта составил более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно. При этом такая пятерка лидеров остается неизменной уже девять лет, кроме 2019 года, когда Индонезию с пятого места вытеснила Франция.
Кроме того, в число десяти самых главных поставщиков обуви в мире вошли Франция с объемом экспорта в 6 миллиардов долларов, Нидерланды - 5 миллиардов, Испания - 3,8 миллиарда, Польша - 3,4 миллиарда и Индия - 2,5 миллиарда. При этом из десятки за два года успели выпасть Гонконг и Бельгия.
Двадцатку главных "обувных фабрик" мира замыкают Португалия (2,1 миллиарда долларов), Гонконг (2 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов), Камбоджа (1,37 миллиарда долларов), Румыния (1,35 миллиарда долларов), Турция (1,27 миллиарда долларов), Бразилия (1,26 миллиарда долларов), Австрия (1,26 миллиарда долларов), Чехия (1,2 миллиарда долларов) и Словакия (1,1 миллиарда долларов).
Россия и Белоруссия не входят в число основных обувных экспортеров, но объемы их поставок были достаточно заметны в 2021 году. Так, Россия экспортировала обуви почти на 254 миллиона долларов, а Белоруссия - на 229 миллионов. Однако данные за последние два года недоступны, так как страны перестали их раскрывать.
Производство мужской обуви на предприятии российской компании Ralf Ringer - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Крупного производителя и продавца обуви попросили признать банкротом
10 октября 2023, 11:01
 
КитайВьетнамВ миреРоссияБелоруссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала