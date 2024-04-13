https://ria.ru/20240413/eksportery-1939760825.html
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году - РИА Новости, 13.04.2024
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году
Главными мировыми торговцами обувью по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия: общий объем экспорта этих трех стран составил более половины мирового РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:55
китай
вьетнам
в мире
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главными мировыми торговцами обувью по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия: общий объем экспорта этих трех стран составил более половины мирового обувного рынка, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и национальной статистики. Общий годовой объем экспорта обуви в мире, согласно имеющейся на данный момент статистике, составил более 154 миллиардов долларов. Больше всего обуви продал Китай - на 53 миллиарда долларов. Следом за ним идут Вьетнам с объемами поставок в 20 миллиардов долларов и Италия с почти 15 миллиардами долларов. Таким образом, на три этих страны пришлось больше половины мировых обувных поставок. Замыкают пятёрку Германия и Индонезия - объем их импорта составил более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно. При этом такая пятерка лидеров остается неизменной уже девять лет, кроме 2019 года, когда Индонезию с пятого места вытеснила Франция. Кроме того, в число десяти самых главных поставщиков обуви в мире вошли Франция с объемом экспорта в 6 миллиардов долларов, Нидерланды - 5 миллиардов, Испания - 3,8 миллиарда, Польша - 3,4 миллиарда и Индия - 2,5 миллиарда. При этом из десятки за два года успели выпасть Гонконг и Бельгия. Двадцатку главных "обувных фабрик" мира замыкают Португалия (2,1 миллиарда долларов), Гонконг (2 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов), Камбоджа (1,37 миллиарда долларов), Румыния (1,35 миллиарда долларов), Турция (1,27 миллиарда долларов), Бразилия (1,26 миллиарда долларов), Австрия (1,26 миллиарда долларов), Чехия (1,2 миллиарда долларов) и Словакия (1,1 миллиарда долларов). Россия и Белоруссия не входят в число основных обувных экспортеров, но объемы их поставок были достаточно заметны в 2021 году. Так, Россия экспортировала обуви почти на 254 миллиона долларов, а Белоруссия - на 229 миллионов. Однако данные за последние два года недоступны, так как страны перестали их раскрывать.
https://ria.ru/20240410/obuv-1938974117.html
https://ria.ru/20231010/bankrotstvo-1901679571.html
китай
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китай, вьетнам, в мире, россия, белоруссия, европа
Китай, Вьетнам, В мире, Россия, Белоруссия, Европа
Стали известны главные экспортеры обуви в мире в 2023 году
Китай, Вьетнам и Италия в 2023 году стали главными экспортерами обуви в мире