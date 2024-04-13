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В Белом доме оценили продолжительность атаки Ирана по Израилю - РИА Новости, 13.04.2024
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23:45 13.04.2024 (обновлено: 23:58 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/dom-1939862341.html
В Белом доме оценили продолжительность атаки Ирана по Израилю
В Белом доме оценили продолжительность атаки Ирана по Израилю - РИА Новости, 13.04.2024
В Белом доме оценили продолжительность атаки Ирана по Израилю
США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:45
2024-04-13T23:58
в мире
израиль
иран
сша
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Иран начал воздушную атаку против Израиля", - говорится в заявлении Уотсон.При этом она отметила, что "атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов"."Его (Байдена - ред.) команда поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками", - добавила представитель Белого дома."Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", - отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.По ее словам, Байден регулярно получает обновленные данные о ситуации на Ближнем Востоке от команды по нацбезопасности, и, как анонсировалось ранее, встретится с ней сегодня днем в Белом доме.
https://ria.ru/20240413/kan-1939863903.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Белом доме оценили продолжительность атаки Ирана по Израилю

Белый дом: атака Ирана на Израиль, вероятно, будет продолжаться несколько часов

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
"Иран начал воздушную атаку против Израиля", - говорится в заявлении Уотсон.
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При этом она отметила, что "атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов".
"Его (Байдена - ред.) команда поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками", - добавила представитель Белого дома.
"Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", - отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.
По ее словам, Байден регулярно получает обновленные данные о ситуации на Ближнем Востоке от команды по нацбезопасности, и, как анонсировалось ранее, встретится с ней сегодня днем в Белом доме.
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В миреИзраильИранСШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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