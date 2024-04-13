https://ria.ru/20240413/dnr-1939763275.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 13.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:12

2024-04-13T10:12

2024-04-13T10:12

донецк

петровский район

кировский район

сцкк

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщениях. Впоследствии Петровский район Донецка подвергся повторному обстрелу в 8.10, в ходе которого по нему выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

кировский район

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донецк, петровский район, кировский район, сцкк, происшествия