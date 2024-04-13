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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 13.04.2024 (обновлено: 09:29 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/dnr-1939757469.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) на Петровский район Донецка, один мирный житель пострадал, сообщило в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:28
2024-04-13T09:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) на Петровский район Донецка, один мирный житель пострадал, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 06.00 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Позже оно сообщило, что мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Донецк. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 апреля по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Луговского, 26 ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) на Петровский район Донецка, один мирный житель пострадал, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 06.00 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Позже оно сообщило, что мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Донецк.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 апреля по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Луговского, 26 ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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