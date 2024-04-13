https://ria.ru/20240413/dnr-1939757469.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 13.04.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) на Петровский район Донецка, один мирный житель пострадал, сообщило в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:28

2024-04-13T09:28

2024-04-13T09:29

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.00 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный объект (ВОП) на Петровский район Донецка, один мирный житель пострадал, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 06.00 - г. Донецк (Петровский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Позже оно сообщило, что мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Донецк. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 апреля по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Луговского, 26 ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия