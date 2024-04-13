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Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:46
2024-04-13T00:46
2024-04-13T00:46
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать шесть обстрелов - на донецком направлении. Десять обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 99 боеприпасов. По данным представительства, один мирный житель получил ранения, также пострадали 10 сотрудников МЧС России по ДНР. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
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донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 99 боеприпасов