Рейтинг@Mail.ru
На поджигателя из Владимирской области завели дело - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 13.04.2024 (обновлено: 22:00 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/delo-1939852135.html
На поджигателя из Владимирской области завели дело
На поджигателя из Владимирской области завели дело - РИА Новости, 13.04.2024
На поджигателя из Владимирской области завели дело
На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:59
2024-04-13T22:00
владимирская область
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, сообщило МВД России в Telegram-канале."Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 г.р., находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240202/podzhog-1924978862.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, происшествия, россия
Владимирская область, Происшествия, Россия
На поджигателя из Владимирской области завели дело

МВД: на поджигателя у здания правительства Владимирской области завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, сообщило МВД России в Telegram-канале.
"Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 г.р., находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка
2 февраля, 10:55
 
Владимирская областьПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала