https://ria.ru/20240413/delo-1939852135.html

На поджигателя из Владимирской области завели дело

На поджигателя из Владимирской области завели дело - РИА Новости, 13.04.2024

На поджигателя из Владимирской области завели дело

На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T21:59

2024-04-13T21:59

2024-04-13T22:00

владимирская область

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, сообщило МВД России в Telegram-канале."Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 г.р., находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/podzhog-1924978862.html

владимирская область

россия

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владимирская область, происшествия, россия