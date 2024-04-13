https://ria.ru/20240413/delo-1939852135.html
На поджигателя из Владимирской области завели дело
На поджигателя из Владимирской области завели дело - РИА Новости, 13.04.2024
На поджигателя из Владимирской области завели дело
На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:59
2024-04-13T21:59
2024-04-13T22:00
владимирская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На злоумышленника, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области, завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, сообщило МВД России в Telegram-канале."Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 г.р., находясь у здания государственного учреждения, бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240202/podzhog-1924978862.html
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владимирская область, происшествия, россия
Владимирская область, Происшествия, Россия
На поджигателя из Владимирской области завели дело
МВД: на поджигателя у здания правительства Владимирской области завели дело