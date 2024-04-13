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"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:38
2024-04-13T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
владимир зеленский
чей боуз
анналена бербок
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Еще в марте Зеленский заявил CBS, что всего пять-семь батарей Patriot, переданных США, смогут "защитить промышленные зоны Украины". Но затем, 6 апреля 2024 года, Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с ​​шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25 процентов всех систем Patriot на Земле", — написал Боуз.Журналист напомнил, что 25 комплексов американских систем ПВО стоят примерно 27,5 миллиарда долларов, но основная проблема для Украины заключается не только в стоимости вооружений, но и в их малом количестве у западных стран."Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что Соединенные Штаты и европейские страны откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.Накануне газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника писала, что Польша, Румыния и Испания отвергли просьбы Украины о передаче ей комплексов Patriot, аргументируя это тем, что им самим необходимо сохранить обороноспособность.Ранее во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939830683.html
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в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, чей боуз, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Анналена Бербок
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot

Боуз: Зеленский потребовал четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Еще в марте Зеленский заявил CBS, что всего пять-семь батарей Patriot, переданных США, смогут "защитить промышленные зоны Украины". Но затем, 6 апреля 2024 года, Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с ​​шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25 процентов всех систем Patriot на Земле", — написал Боуз.
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Журналист напомнил, что 25 комплексов американских систем ПВО стоят примерно 27,5 миллиарда долларов, но основная проблема для Украины заключается не только в стоимости вооружений, но и в их малом количестве у западных стран.
"Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что Соединенные Штаты и европейские страны откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.
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Накануне газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника писала, что Польша, Румыния и Испания отвергли просьбы Украины о передаче ей комплексов Patriot, аргументируя это тем, что им самим необходимо сохранить обороноспособность.
Ранее во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.
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