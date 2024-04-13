https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:38
2024-04-13T19:38
2024-04-13T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
владимир зеленский
чей боуз
анналена бербок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Еще в марте Зеленский заявил CBS, что всего пять-семь батарей Patriot, переданных США, смогут "защитить промышленные зоны Украины". Но затем, 6 апреля 2024 года, Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25 процентов всех систем Patriot на Земле", — написал Боуз.Журналист напомнил, что 25 комплексов американских систем ПВО стоят примерно 27,5 миллиарда долларов, но основная проблема для Украины заключается не только в стоимости вооружений, но и в их малом количестве у западных стран."Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что Соединенные Штаты и европейские страны откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.Накануне газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника писала, что Польша, Румыния и Испания отвергли просьбы Украины о передаче ей комплексов Patriot, аргументируя это тем, что им самим необходимо сохранить обороноспособность.Ранее во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939830683.html
https://ria.ru/20240413/ssha-1939811615.html
https://ria.ru/20240413/makgregor-1939823275.html
украина
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, чей боуз, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Анналена Бербок
"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot
Боуз: Зеленский потребовал четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете