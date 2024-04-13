https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html

"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot

"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.04.2024

"Четверть всех запасов": Зеленского поймали на лжи о ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:38

2024-04-13T19:38

2024-04-13T19:38

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анналена бербок

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов Patriot на планете, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Еще в марте Зеленский заявил CBS, что всего пять-семь батарей Patriot, переданных США, смогут "защитить промышленные зоны Украины". Но затем, 6 апреля 2024 года, Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с ​​шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25 процентов всех систем Patriot на Земле", — написал Боуз.Журналист напомнил, что 25 комплексов американских систем ПВО стоят примерно 27,5 миллиарда долларов, но основная проблема для Украины заключается не только в стоимости вооружений, но и в их малом количестве у западных стран."Киев ни при каких условиях не может рассчитывать, что Соединенные Штаты и европейские страны откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского", — заключил Боуз.Накануне газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника писала, что Польша, Румыния и Испания отвергли просьбы Украины о передаче ей комплексов Patriot, аргументируя это тем, что им самим необходимо сохранить обороноспособность.Ранее во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939830683.html

https://ria.ru/20240413/ssha-1939811615.html

https://ria.ru/20240413/makgregor-1939823275.html

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