https://ria.ru/20240413/borba-1939859242.html

В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США

В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США - РИА Новости, 13.04.2024

В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США

Турецкая левая партия "Vatan" (Родина") заявила, что находится "рядом с Ираном" в борьбе против "американского империализма" и "израильского сионизма". РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:11

2024-04-13T23:11

2024-04-13T23:50

в мире

иран

израиль

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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АНКАРА, 13 апр — РИА Новости. Турецкая левая партия "Vatan" (Родина") заявила, что находится "рядом с Ираном" в борьбе против "американского империализма" и "израильского сионизма". "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. "Одним из успехов США является их способность одновременно настроить часть светской, консервативной и националистической интеллигенции против Ирана. Телеканалы полны комментаторов, которым промывают мозги абсурдными теориями заговора. Мы выступаем вместе с Ираном против американского империализма и израильского сионизма!", - написал заместитель председателя партии Утку Рейхан в соцсети Х. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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в мире, иран, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем