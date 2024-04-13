В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США
Турецкая левая партия выразила поддержку Ирану в борьбе против США и Израиля
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
АНКАРА, 13 апр — РИА Новости. Турецкая левая партия "Vatan" (Родина") заявила, что находится "рядом с Ираном" в борьбе против "американского империализма" и "израильского сионизма".
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году.
"Одним из успехов США является их способность одновременно настроить часть светской, консервативной и националистической интеллигенции против Ирана. Телеканалы полны комментаторов, которым промывают мозги абсурдными теориями заговора. Мы выступаем вместе с Ираном против американского империализма и израильского сионизма!", - написал заместитель председателя партии Утку Рейхан в соцсети Х.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
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