https://ria.ru/20240413/boepripasy-1939752006.html

ЕС стал сильнее зависеть от других стран в производстве боеприпасов

ЕС стал сильнее зависеть от других стран в производстве боеприпасов - РИА Новости, 13.04.2024

ЕС стал сильнее зависеть от других стран в производстве боеприпасов

Зависимость Евросоюза от других стран в производстве боеприпасов сильно выросла: объединение с 2021 года нарастило импорт готовой нитроцеллюлозы, применяемой... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:41

2024-04-13T08:41

2024-04-13T08:41

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Зависимость Евросоюза от других стран в производстве боеприпасов сильно выросла: объединение с 2021 года нарастило импорт готовой нитроцеллюлозы, применяемой при производстве взрывчатки, одновременно за последний год сократив закупки компонентов для ее изготовления, выяснило РИА Новости, изучив данные европейской статистики. В то же время это не единственный фактор, ведущий к растущей зависимости ЕС от других стран в сфере производства боеприпасов - проблема носит более сложный характер, заявил агентству действительный госсоветник РФ, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Что говорит статистика Так, в последние годы, с 2021 по 2023, ЕС наращивал импорт готовой нитроцеллюлозы из других стран. Если в 2021 году общие объемы ее поставок составляли 14,9 тысячи тонн, а в 2022 году - 15,2 тысячи тонн, то по итогам прошлого года они достигли 17,6 тысячи тонн, что стало максимумом с 2017 года. Главными поставщиками нитроцеллюлозы в ЕС за 2023 год стали Таиланд - 6,2 тысячи тонн (35%), Бразилия - 4,2 тысячи тонн (24%) и Китай - 3,7 тысячи тонн (21%). При этом в 2022 и 2021 годах в тройке лидеров была Индия вместо Китая. В то же время ЕС в последний год снижал импорт товаров, которые используются при изготовлении этого ключевого компонента для производства боеприпасов, - хлопка, древесной целлюлозы, смеси серной и азотной кислот, нитроглицерина, глицерина и пропилена. Так, объемы поставок хлопка в 2023 году снизились до 81,5 тысячи тонн с почти 107 тысяч тонн в 2022 году, закупки древесной целлюлозы снизились до 6,2 миллиона тонн в 2023 году с 7,2 миллиона тонн в 2022 году. Закупки смеси серной и азотной кислот уменьшились до 76 с 92 тысяч тонн, нитроглицерина - до 38 с 43 тысяч тонн, глицерина - до 73 с 91,5 тысячи тонн и пропилена - до 212,5 с 507 тысяч тонн в 2023 году с 2022 года. Проблема глубже Нехватка нитроцеллюлозы может являться одной из причин растущей зависимости ЕС в сфере производства боеприпасов, "но лишь одной из причин", считает Севостьянов. Он отмечает, что проблемы с производством боеприпасов у Евросоюза носят более сложный характер и заключаются в отсутствии производственных мощностей, что значительно серьезнее, чем недостаток одного из компонентов. "Многие взрывчатые материалы трудно внедрить в производство, тем более масштабировать. Сложные экзотические материалы требуют специального оборудования, такого как, например, ячейки с алмазными наковальнями, которые могут создавать огромное давление и т.п.", - добавляет эксперт. "В течение десятилетий повышение точности, а не увеличение огневой мощи, было главным приоритетом военных стратегий США и Европы. Стремление создать лазерное и микроволновое оружие также отвлекло исследования и разработки от взрывчатых веществ и ракетного топлива", - заключает Севостьянов.

https://ria.ru/20240408/boepripasy-1938515449.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240119/boepripasy-1922338839.html

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китай, россия, таиланд, евросоюз, в мире, сша, европа