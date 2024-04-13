https://ria.ru/20240413/bobry-1939741018.html

Ученый объяснил нашествие бобров в Пензенской области

Ученый объяснил нашествие бобров в Пензенской области - РИА Новости, 13.04.2024

Ученый объяснил нашествие бобров в Пензенской области

Нашествие бобров в Пензенской области связано с весенним половодьем, они не являются переносчиками инфекций, но загнанное в угол животное способно переломить... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T04:29

2024-04-13T04:29

2024-04-13T04:29

общество

пензенская область

поволжье

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нашествие бобров в Пензенской области связано с весенним половодьем, они не являются переносчиками инфекций, но загнанное в угол животное способно переломить человеку кость, его челюсти мощнее, чем у бойцовской собаки, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Фёдоров. Ранее в соцсетях появилась информация о "нашествии бобров" в Пензенской области. По словам очевидцев, один из них даже забрел в кафе в населённом пункте. "Если, скажем так, загнать в угол, каким-то образом ему угрожать, крупный самец бобра может очень серьёзно укусить, у него резцы позволяют достаточно быстро работать со стволом древесины, они у него длиной несколько сантиметров. Челюсть бобра обладает серьёзной хваткой, с которой не сравнится ни одна бойцовская собака", - сказал Фёдоров. По его словам, в такой ситуации бобёр способен даже переломить человеку кость. В остальных случаях животное просто уплывет, почувствовав опасность. При этом эксперт подчеркнул, что бобёр не является переносчиком инфекций. Фёдоров отметил, что увеличение популяции бобров в Поволжье наблюдается не первый год, а заход животных в населенные пункты связан с весенним половодьем.

https://ria.ru/20240410/sobaki-1939110269.html

https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938242034.html

пензенская область

поволжье

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общество, пензенская область, поволжье