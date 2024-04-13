https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:21
2024-04-13T14:21
2024-04-13T14:41
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
запорожская область
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779798056_677:563:3315:2047_1920x0_80_0_0_ed1b3443bcef2c83184d917b7fbbf523.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - сказала Яшина.По ее словам, информация о пострадавших не поступала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
энергодар
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779798056_879:441:3021:2047_1920x0_80_0_0_d45bd7797028a3731b48e9d1c26ba32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия, запорожская область, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Запорожская область, Днепр (город)
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
Яшина: ВСУ атаковали дроном-камикадзе микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС