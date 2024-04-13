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ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 13.04.2024 (обновлено: 14:41 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС
Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:21
2024-04-13T14:41
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
запорожская область
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - сказала Яшина.По ее словам, информация о пострадавших не поступала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
энергодар
запорожская область
днепр (город)
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энергодар, происшествия, запорожская область, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Запорожская область, Днепр (город)
ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

Яшина: ВСУ атаковали дроном-камикадзе микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в Энергодаре
Военнослужащий РФ в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - сказала Яшина.
По ее словам, информация о пострадавших не поступала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествияЗапорожская областьДнепр (город)
 
 
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