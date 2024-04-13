https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html

ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС - РИА Новости, 13.04.2024

ВСУ атаковали дроном первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:21

2024-04-13T14:21

2024-04-13T14:41

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

запорожская область

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - сказала Яшина.По ее словам, информация о пострадавших не поступала.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

энергодар

запорожская область

днепр (город)

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энергодар, происшествия, запорожская область, днепр (город)