https://ria.ru/20240413/belousov-1939805105.html

Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП

Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП - РИА Новости, 13.04.2024

Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП

Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:33

2024-04-13T15:33

2024-04-13T16:03

россия

андрей белоусов

счетная палата рф

правительство рф

политика

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владимир путин

яндекс

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату."Эта информация не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.Ранее в субботу источник в парламенте сообщил, что Белоусова могут назначить на пост главы Счетной палаты.Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.

https://ria.ru/20240317/belousov-1933202863.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, андрей белоусов, счетная палата рф, правительство рф, политика, алексей кудрин, владимир путин, яндекс