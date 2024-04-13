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Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП - РИА Новости, 13.04.2024
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15:33 13.04.2024 (обновлено: 16:03 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/belousov-1939805105.html
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП - РИА Новости, 13.04.2024
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП
Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:33
2024-04-13T16:03
россия
андрей белоусов
счетная палата рф
правительство рф
политика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату."Эта информация не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.Ранее в субботу источник в парламенте сообщил, что Белоусова могут назначить на пост главы Счетной палаты.Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.
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Россия, Андрей Белоусов, Счетная палата РФ, Правительство РФ, Политика, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Яндекс
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП

Источник в правительстве опроверг данные о переходе Белоусова в Счетную палату

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату.
"Эта информация не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу источник в парламенте сообщил, что Белоусова могут назначить на пост главы Счетной палаты.

Эта должность стала вакантной в ноябре 2022-го после того, как занимавший ее Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию "Яндекса". При этом, как отмечал президент Владимир Путин, отсутствие руководителя не мешает работе ведомства, а кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет".

Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Биография Андрея Белоусова
17 марта, 01:40
 
РоссияАндрей БелоусовСчетная палата РФПравительство РФПолитикаАлексей КудринВладимир ПутинЯндекс
 
 
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