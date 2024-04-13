https://ria.ru/20240413/belousov-1939805105.html
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП - РИА Новости, 13.04.2024
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП
Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:33
2024-04-13T15:33
2024-04-13T16:03
россия
андрей белоусов
счетная палата рф
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату."Эта информация не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.Ранее в субботу источник в парламенте сообщил, что Белоусова могут назначить на пост главы Счетной палаты.Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.
https://ria.ru/20240317/belousov-1933202863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, андрей белоусов, счетная палата рф, правительство рф, политика, алексей кудрин, владимир путин, яндекс
Россия, Андрей Белоусов, Счетная палата РФ, Правительство РФ, Политика, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Яндекс
Источник в правительстве опроверг данные о возможном уходе Белоусова в СП
Источник в правительстве опроверг данные о переходе Белоусова в Счетную палату
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Источник в правительстве опроверг РИА Новости данные о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счетную палату.
"Эта информация не соответствует действительности", — сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу источник в парламенте сообщил, что Белоусова могут назначить на пост главы Счетной палаты.
Эта должность стала вакантной в ноябре 2022-го после того, как занимавший ее Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию "Яндекса". При этом, как отмечал президент Владимир Путин, отсутствие руководителя не мешает работе ведомства, а кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет".
Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.