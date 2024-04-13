https://ria.ru/20240413/belousov-1939781554.html

Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник

Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник - РИА Новости, 13.04.2024

Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник

Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:18

2024-04-13T12:18

2024-04-13T15:19

политика

андрей белоусов

россия

правительство рф

счетная палата рф

яндекс

алексей кудрин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства. Один из вариантов трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты", — сказал собеседник агентства.Пост руководителя Счетной палаты стал вакантным в ноябре 2022 года после перехода Алексея Кудрина на работу в "Яндекс". Как отмечал Владимир Путин в прошлом сентябре, отсутствие главы не мешает ее работе, кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет".Андрея Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.

https://ria.ru/20230912/palata-1895763644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, андрей белоусов, россия, правительство рф, счетная палата рф, яндекс, алексей кудрин, владимир путин