Рейтинг@Mail.ru
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 13.04.2024 (обновлено: 15:19 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/belousov-1939781554.html
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник - РИА Новости, 13.04.2024
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник
Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:18
2024-04-13T15:19
политика
андрей белоусов
россия
правительство рф
счетная палата рф
яндекс
алексей кудрин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства. Один из вариантов трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты", — сказал собеседник агентства.Пост руководителя Счетной палаты стал вакантным в ноябре 2022 года после перехода Алексея Кудрина на работу в "Яндекс". Как отмечал Владимир Путин в прошлом сентябре, отсутствие главы не мешает ее работе, кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет".Андрея Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.
https://ria.ru/20230912/palata-1895763644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2331:1748_1920x0_80_0_0_c594cff09ece5805e0fc143bd33cfbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, андрей белоусов, россия, правительство рф, счетная палата рф, яндекс, алексей кудрин, владимир путин
Политика, Андрей Белоусов, Россия, Правительство РФ, Счетная палата РФ, Яндекс, Алексей Кудрин, Владимир Путин
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник

Первого заместителя Мишустина Белоусова могут назначить главой Счетной палаты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства. Один из вариантов трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты", — сказал собеседник агентства.
Пост руководителя Счетной палаты стал вакантным в ноябре 2022 года после перехода Алексея Кудрина на работу в "Яндекс". Как отмечал Владимир Путин в прошлом сентябре, отсутствие главы не мешает ее работе, кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет".
Андрея Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин прокомментировал уход Кудрина с поста главы Счетной палаты
12 сентября 2023, 10:31
 
ПолитикаАндрей БелоусовРоссияПравительство РФСчетная палата РФЯндексАлексей КудринВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала