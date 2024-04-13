https://ria.ru/20240413/belousov-1939781554.html
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник - РИА Новости, 13.04.2024
Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник
Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:18
2024-04-13T12:18
2024-04-13T15:19
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства. Один из вариантов трудоустройства — назначение на пост главы Счетной палаты", — сказал собеседник агентства.Пост руководителя Счетной палаты стал вакантным в ноябре 2022 года после перехода Алексея Кудрина на работу в "Яндекс". Как отмечал Владимир Путин в прошлом сентябре, отсутствие главы не мешает ее работе, кадровый вопрос будет решен, когда "ситуация созреет".Андрея Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства 21 января 2020 года. До этого он занимал пост помощника президента.
https://ria.ru/20230912/palata-1895763644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белоусов может перейти из правительства в Счетную палату, заявил источник
Первого заместителя Мишустина Белоусова могут назначить главой Счетной палаты