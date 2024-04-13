https://ria.ru/20240413/belgorod-1939792271.html

В Белгороде отменили опасность атаки БПЛА

В Белгороде отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2024

В Белгороде отменили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотников в Белгороде отменен, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:43

2024-04-13T13:43

2024-04-13T13:43

белгород

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотников в Белгороде отменен, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Ранее опасность атаки беспилотников в Белгороде была объявлена в 11.58 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240408/belgorod-1938525141.html

белгород

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белгород, безопасность