https://ria.ru/20240413/belgorod-1939781428.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:14
2024-04-13T12:14
2024-04-13T12:21
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников