Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек
Гладков: три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгород в пятницу
Вид на Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника днем ранее в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно опубликованной губернатором информации об ударах ВСУ за 12 апреля, по пяти муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 6 снарядов. На область было 16 атак с помощью беспилотников, большую часть из которых сбила система ПВО. Кроме этого, в Валуйском округе обнаружен взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Глава области информировал в пятницу, что при атаке дрона в Белгороде пострадали двое мужчин, в субботу Гладков указал, что еще женщина обратилась в больницу, госпитализация не потребовалась. За сутки повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, трех объектах и 6 транспортных средствах.
"Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолетного типа… В результате атаки пострадали трое человек. Мужчина с осколочным ранением плеча и поясничной области и мужчина с осколочным ранением бедра сейчас находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Женщина с острой акустической травмой уха обратилась в медучреждение самостоятельно – вся необходимая медицинская помощь ей оказана, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь беспилотников сбито над семью населенными пунктами района. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Село Журавлевка атаковано с помощью дрона-камикадзе.
Как отметил Гладков, в Грайворонском округе в поселке Чапаевский в поле упал и впоследствии сдетонировал беспилотник самолетного типа. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор.
"В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 3 артиллерийских снаряда… В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18