https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек - РИА Новости, 13.04.2024

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника днем ранее в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:06

2024-04-13T12:06

2024-04-13T12:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

БЕЛГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника днем ранее в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно опубликованной губернатором информации об ударах ВСУ за 12 апреля, по пяти муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 6 снарядов. На область было 16 атак с помощью беспилотников, большую часть из которых сбила система ПВО. Кроме этого, в Валуйском округе обнаружен взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Глава области информировал в пятницу, что при атаке дрона в Белгороде пострадали двое мужчин, в субботу Гладков указал, что еще женщина обратилась в больницу, госпитализация не потребовалась. За сутки повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, трех объектах и 6 транспортных средствах. "Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолетного типа… В результате атаки пострадали трое человек. Мужчина с осколочным ранением плеча и поясничной области и мужчина с осколочным ранением бедра сейчас находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Женщина с острой акустической травмой уха обратилась в медучреждение самостоятельно – вся необходимая медицинская помощь ей оказана, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе восемь беспилотников сбито над семью населенными пунктами района. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Село Журавлевка атаковано с помощью дрона-камикадзе. Как отметил Гладков, в Грайворонском округе в поселке Чапаевский в поле упал и впоследствии сдетонировал беспилотник самолетного типа. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 3 артиллерийских снаряда… В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html

https://ria.ru/20240411/belgorodskaya-1939257061.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины