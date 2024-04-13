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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек - РИА Новости, 13.04.2024
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника днем ранее в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T12:06
2024-04-13T12:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника днем ранее в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно опубликованной губернатором информации об ударах ВСУ за 12 апреля, по пяти муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 6 снарядов. На область было 16 атак с помощью беспилотников, большую часть из которых сбила система ПВО. Кроме этого, в Валуйском округе обнаружен взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Глава области информировал в пятницу, что при атаке дрона в Белгороде пострадали двое мужчин, в субботу Гладков указал, что еще женщина обратилась в больницу, госпитализация не потребовалась. За сутки повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, трех объектах и 6 транспортных средствах. "Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолетного типа… В результате атаки пострадали трое человек. Мужчина с осколочным ранением плеча и поясничной области и мужчина с осколочным ранением бедра сейчас находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Женщина с острой акустической травмой уха обратилась в медучреждение самостоятельно – вся необходимая медицинская помощь ей оказана, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе восемь беспилотников сбито над семью населенными пунктами района. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Село Журавлевка атаковано с помощью дрона-камикадзе. Как отметил Гладков, в Грайворонском округе в поселке Чапаевский в поле упал и впоследствии сдетонировал беспилотник самолетного типа. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор. "В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 3 артиллерийских снаряда… В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html
https://ria.ru/20240411/belgorodskaya-1939257061.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек

Гладков: три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгород в пятницу

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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БЕЛГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника днем ранее в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно опубликованной губернатором информации об ударах ВСУ за 12 апреля, по пяти муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 6 снарядов. На область было 16 атак с помощью беспилотников, большую часть из которых сбила система ПВО. Кроме этого, в Валуйском округе обнаружен взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Глава области информировал в пятницу, что при атаке дрона в Белгороде пострадали двое мужчин, в субботу Гладков указал, что еще женщина обратилась в больницу, госпитализация не потребовалась. За сутки повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, трех объектах и 6 транспортных средствах.
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"Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолетного типа… В результате атаки пострадали трое человек. Мужчина с осколочным ранением плеча и поясничной области и мужчина с осколочным ранением бедра сейчас находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Женщина с острой акустической травмой уха обратилась в медучреждение самостоятельно – вся необходимая медицинская помощь ей оказана, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь беспилотников сбито над семью населенными пунктами района. По селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Село Журавлевка атаковано с помощью дрона-камикадзе.
Как отметил Гладков, в Грайворонском округе в поселке Чапаевский в поле упал и впоследствии сдетонировал беспилотник самолетного типа. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, уточнил губернатор.
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"В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 3 артиллерийских снаряда… В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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