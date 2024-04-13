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Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 13.04.2024 (обновлено: 21:09 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/balitskiy-1939844627.html
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек - РИА Новости, 13.04.2024
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек
Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:21
2024-04-13T21:09
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
евгений балицкий
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", — написал он.О массированном обстреле Токмака глава региона сообщил накануне. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы. Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, ВСУ могут готовить новый удар по городу.Украинские военные регулярно открывают огонь по этому населенному пункту. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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токмак, вооруженные силы украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), евгений балицкий, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Запорожская область
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек

Балицкий: число погибших при ударе ВСУ по жилому сектору в Токмаке достигло 11

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Сотрудники спасательной службы МЧС России разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Сотрудники спасательной службы МЧС России разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", — написал он.
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О массированном обстреле Токмака глава региона сообщил накануне. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы.
Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, ВСУ могут готовить новый удар по городу.
Украинские военные регулярно открывают огонь по этому населенному пункту. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакВооруженные силы УкраиныПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Евгений БалицкийВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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