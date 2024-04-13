https://ria.ru/20240413/balitskiy-1939844627.html

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек - РИА Новости, 13.04.2024

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек

Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:21

2024-04-13T20:21

2024-04-13T21:09

специальная военная операция на украине

токмак

вооруженные силы украины

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

евгений балицкий

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", — написал он.О массированном обстреле Токмака глава региона сообщил накануне. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы. Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, ВСУ могут готовить новый удар по городу.Украинские военные регулярно открывают огонь по этому населенному пункту. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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токмак, вооруженные силы украины, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), евгений балицкий, владимир рогов, запорожская область