Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 11 человек
Балицкий: число погибших при ударе ВСУ по жилому сектору в Токмаке достигло 11
© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
Сотрудники спасательной службы МЧС России разбирают завалы многоквартирного дома в городе Токмак Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке Запорожской области достигло 11, заявил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком. На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", — написал он.
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О массированном обстреле Токмака глава региона сообщил накануне. На место прибыли военные следователи СК, они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для экспертизы.
Как отметил глава Запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, ВСУ могут готовить новый удар по городу.
Украинские военные регулярно открывают огонь по этому населенному пункту. Так, во вторник они атаковали автомагазин из РСЗО HIMARS, обошлось без пострадавших.
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