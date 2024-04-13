https://ria.ru/20240413/avstraliya-1939769898.html

Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее

Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее - РИА Новости, 13.04.2024

Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее

Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:58

2024-04-13T10:58

2024-04-13T11:38

сидней

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.Ранее газета Australian передавала, что по меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии."В результате нападения с ножом и стрельбы в торговом центре <...> погибло до шести человек", - заявляет издание.Согласно газете, восемь человек, включая ребенка, были госпитализированы.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.

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сидней

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сидней, в мире