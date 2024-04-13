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Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее - РИА Новости, 13.04.2024
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10:58 13.04.2024 (обновлено: 11:38 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/avstraliya-1939769898.html
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее - РИА Новости, 13.04.2024
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее
Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:58
2024-04-13T11:38
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.Ранее газета Australian передавала, что по меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии."В результате нападения с ножом и стрельбы в торговом центре &lt;...&gt; погибло до шести человек", - заявляет издание.Согласно газете, восемь человек, включая ребенка, были госпитализированы.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
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сидней, в мире
Сидней, В мире
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее

SMH: число погибших при нападении с ножом в Сиднее может доходить до 6 человек

© AFP 2024 / David GrayПолиция на месте преступления возле торгового центра Westfield в Сиднее, Австралия
Полиция на месте преступления возле торгового центра Westfield в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AFP 2024 / David Gray
Полиция на месте преступления возле торгового центра Westfield в Сиднее, Австралия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.
Ранее газета Australian передавала, что по меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии.
"В результате нападения с ножом и стрельбы в торговом центре <...> погибло до шести человек", - заявляет издание.
Согласно газете, восемь человек, включая ребенка, были госпитализированы.
Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
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