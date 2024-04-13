https://ria.ru/20240413/avstraliya-1939769898.html
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее - РИА Новости, 13.04.2024
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее
Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:58
2024-04-13T10:58
2024-04-13T11:38
сидней
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939776571_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f90240138518097f7b22c2d53cd6a5.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.Ранее газета Australian передавала, что по меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии."В результате нападения с ножом и стрельбы в торговом центре <...> погибло до шести человек", - заявляет издание.Согласно газете, восемь человек, включая ребенка, были госпитализированы.Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
https://ria.ru/20221028/supermarkety-1827619800.html
сидней
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939776571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a906b119ff2c17c9ffd88a651d89f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сидней, в мире
Появились подробности о гибели людей при нападении в ТЦ в Сиднее
SMH: число погибших при нападении с ножом в Сиднее может доходить до 6 человек
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Число погибших при нападении с ножом в торговом центре Сиднея может доходить до шести человек, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald
.
Ранее газета Australian передавала, что по меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии.
"В результате нападения с ножом и стрельбы в торговом центре <...> погибло до шести человек", - заявляет издание.
Согласно газете, восемь человек, включая ребенка, были госпитализированы.
Ранее телеканал ABC сообщал, что крупный торговый центр Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.