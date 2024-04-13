https://ria.ru/20240413/avstraliya-1939764184.html
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр - РИА Новости, 13.04.2024
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр
Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:20
2024-04-13T10:20
2024-04-13T11:50
в мире
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939777437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad7081d4f08905a9dd176a11d2187040.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. "Торговый центр на востоке Сиднея был эвакуирован на фоне сообщений о многочисленных ножевых ранениях и, возможно, нескольких погибших", — говорится на сайте телеканала. По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.
https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html
сидней
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939777437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e18624b7033c2b878e1bc53ae115615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр
ABC: торговый центр в Сиднее эвакуировали после сообщений о нападении с ножом