https://ria.ru/20240413/avstraliya-1939764184.html

В Австралии эвакуировали крупный торговый центр

В Австралии эвакуировали крупный торговый центр - РИА Новости, 13.04.2024

В Австралии эвакуировали крупный торговый центр

Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:20

2024-04-13T10:20

2024-04-13T11:50

в мире

сидней

австралия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. "Торговый центр на востоке Сиднея был эвакуирован на фоне сообщений о многочисленных ножевых ранениях и, возможно, нескольких погибших", — говорится на сайте телеканала. По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.

https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сидней, австралия