Рейтинг@Mail.ru
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 13.04.2024 (обновлено: 11:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/avstraliya-1939764184.html
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр - РИА Новости, 13.04.2024
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр
Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:20
2024-04-13T11:50
в мире
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939777437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad7081d4f08905a9dd176a11d2187040.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. "Торговый центр на востоке Сиднея был эвакуирован на фоне сообщений о многочисленных ножевых ранениях и, возможно, нескольких погибших", — говорится на сайте телеканала. По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.
https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html
сидней
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939777437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e18624b7033c2b878e1bc53ae115615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
В Австралии эвакуировали крупный торговый центр

ABC: торговый центр в Сиднее эвакуировали после сообщений о нападении с ножом

© AFP 2024 / David GrayПолиция на месте преступления возле торгового центра Westfield в Сиднее, Австралия
Полиция на месте преступления возле торгового центра Westfield в Сиднее, Австралия - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AFP 2024 / David Gray
Полиция на месте преступления возле торгового центра Westfield в Сиднее, Австралия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC.
"Торговый центр на востоке Сиднея был эвакуирован на фоне сообщений о многочисленных ножевых ранениях и, возможно, нескольких погибших", — говорится на сайте телеканала.
По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.
Место столкновения грузовика с товарным поездом в Австралии
В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие
1 января, 18:37
 
В миреСиднейАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала