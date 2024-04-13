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В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие
В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие
Три человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:07
2024-04-13T19:07
2024-04-13T20:31
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики."Предварительно, в ДТП в Сулейман-Стальском районе погибли три человека", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, в субботу, примерно в 17.00 мск, в селе Касумкент Сулейман-Стальского района произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris, микроавтобуса и грузовой машины."Есть погибшие и пострадавшие. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах", - сообщили в ведомстве.Позднее пресс-служба МВД республики уточнила, что на месте происшествия погибли водитель Hyundai Solaris и двое его пассажиров - дети 2017 и 2016 годов рождения. Еще восемь человек доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20240320/dtp-1934577662.html
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происшествия, авто, сулейман-стальский район, hyundai creta
Происшествия, Авто, Сулейман-Стальский район, Hyundai Creta
В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане погибли 3 человека
МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Предварительно, в ДТП в Сулейман-Стальском районе погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, в субботу, примерно в 17.00 мск, в селе Касумкент Сулейман-Стальского района произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai
Solaris, микроавтобуса и грузовой машины.
"Есть погибшие и пострадавшие. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах", - сообщили в ведомстве.
Позднее пресс-служба МВД республики уточнила, что на месте происшествия погибли водитель Hyundai Solaris и двое его пассажиров - дети 2017 и 2016 годов рождения. Еще восемь человек доставлены в медучреждение.