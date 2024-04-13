https://ria.ru/20240413/avariya-1939836377.html

В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие

В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024

В Дагестане столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибшие

Три человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:07

2024-04-13T19:07

2024-04-13T20:31

происшествия

авто

сулейман-стальский район

hyundai creta

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МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики."Предварительно, в ДТП в Сулейман-Стальском районе погибли три человека", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, в субботу, примерно в 17.00 мск, в селе Касумкент Сулейман-Стальского района произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris, микроавтобуса и грузовой машины."Есть погибшие и пострадавшие. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах", - сообщили в ведомстве.Позднее пресс-служба МВД республики уточнила, что на месте происшествия погибли водитель Hyundai Solaris и двое его пассажиров - дети 2017 и 2016 годов рождения. Еще восемь человек доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20240320/dtp-1934577662.html

сулейман-стальский район

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происшествия, авто, сулейман-стальский район, hyundai creta