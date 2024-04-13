В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ
Australian: в Сиднее 6 взрослых и ребенок пострадали при нападении с ножом в ТЦ
© AP Photo / Rick RycroftЭвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения
© AP Photo / Rick Rycroft
Эвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Семь человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра в Сиднее, пишет газета Australian.
"Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", — говорится в публикации.
По данным телеканала ABC, крупный ТЦ Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
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