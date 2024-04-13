Рейтинг@Mail.ru
В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 13.04.2024 (обновлено: 11:31 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/australian-1939767528.html
В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ
В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ - РИА Новости, 13.04.2024
В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ
Семь человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра в Сиднее, пишет газета Australian. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:45
2024-04-13T11:31
в мире
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939772868_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a509133cc184be14ff734867b2be3ad.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Семь человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра в Сиднее, пишет газета Australian."Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", — говорится в публикации.По данным телеканала ABC, крупный ТЦ Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
https://ria.ru/20240408/napadenie-1938647853.html
сидней
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939772868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5922ec6d48df4fe49b16aa0665d1dda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ

Australian: в Сиднее 6 взрослых и ребенок пострадали при нападении с ножом в ТЦ

© AP Photo / Rick RycroftЭвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения
Эвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Эвакуация посетителей торгового центра Westfield в Австралии, где несколько человек получили ножевые ранения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Семь человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра в Сиднее, пишет газета Australian.
"Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", — говорится в публикации.
По данным телеканала ABC, крупный ТЦ Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Германии при нападении с ножом в поезде пострадал человек
8 апреля, 16:36
 
В миреСиднейАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала