https://ria.ru/20240413/australian-1939767528.html

В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ

В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ - РИА Новости, 13.04.2024

В Австралии семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ

Семь человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра в Сиднее, пишет газета Australian. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:45

2024-04-13T10:45

2024-04-13T11:31

в мире

сидней

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939772868_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a509133cc184be14ff734867b2be3ad.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Семь человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра в Сиднее, пишет газета Australian."Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", — говорится в публикации.По данным телеканала ABC, крупный ТЦ Westfield Bondi Junction эвакуировали на востоке Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании были слышны выстрелы.

https://ria.ru/20240408/napadenie-1938647853.html

сидней

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сидней, австралия