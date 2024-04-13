https://ria.ru/20240413/ataka-1939862912.html

Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ

Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ

Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:48

2024-04-13T23:48

2024-04-13T23:54

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иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо."Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя "сотни ударных дронов", - говорится в сообщении портала.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем