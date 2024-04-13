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Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
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23:48 13.04.2024 (обновлено: 23:54 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ataka-1939862912.html
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ
Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:48
2024-04-13T23:54
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо."Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя "сотни ударных дронов", - говорится в сообщении портала.
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ

Axios: Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иранские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо.
"Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя "сотни ударных дронов", - говорится в сообщении портала.
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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