https://ria.ru/20240413/ataka-1939862912.html
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ
Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:48
2024-04-13T23:48
2024-04-13T23:54
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151195/43/1511954378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc97ed73265d005f16eba70d6229cf77.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю, сообщает портал Axios со ссылкой на израильское официальное лицо."Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что иранская атака включает в себя "сотни ударных дронов", - говорится в сообщении портала.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151195/43/1511954378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7905cca9a9dfe6b4657f5ad69538613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю, сообщили СМИ
Axios: Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю