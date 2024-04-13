https://ria.ru/20240413/arest-1939793372.html

СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково

СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково - РИА Новости, 13.04.2024

СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково

Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:58

2024-04-13T13:58

2024-04-13T13:58

происшествия

россия

щелково

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической жидкостью", сообщает ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале. По данным регионального главка МВД, неизвестный выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку. Она госпитализирована с химическим ожогом ноги. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчину задержали. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html

россия

щелково

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik