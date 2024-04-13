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СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково
СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково - РИА Новости, 13.04.2024
СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково
Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:58
2024-04-13T13:58
2024-04-13T13:58
происшествия
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щелково
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку "химической жидкостью", сообщает ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале. По данным регионального главка МВД, неизвестный выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость, после чего ее доставили в больницу с ожогами глаз. Затем на соседней улице он облил из шприца девочку. Она госпитализирована с химическим ожогом ноги. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчину задержали. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230901/kislota-1893634670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Россия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
СК просит об аресте мужчины, облившего людей химической жидкостью в Щелково
СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью