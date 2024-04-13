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Министра природных ресурсов Удмуртии арестовали за превышение полномочий
Министра природных ресурсов Удмуртии арестовали за превышение полномочий - РИА Новости, 13.04.2024
Министра природных ресурсов Удмуртии арестовали за превышение полномочий
Суд в Ижевске арестовал министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили в Объединенной... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:42
2024-04-13T07:42
2024-04-13T13:43
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 апр — РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.В публикации указано, что глава ведомства с июля 2019-го по декабрь 2020-го принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО "Дельта Строй", содержащую завышенные сведения об объеме выполненных работ по расчистке русла реки Увы в Вавожском районе в рамках госконтракта, заключенного между министерством и организацией."(Это. — Прим. ред.) повлекло тяжкие последствия в виде причинения федеральному бюджету материального ущерба на сумму более 23 миллионов рублей", — говорится в релизе.Обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. В итоге Удалова арестовали на два месяца.По данным правительства региона, Удалов руководит Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии с 2018 года. Он награжден медалью за отличие при ликвидации чрезвычайной ситуации МЧС, почетной грамотой Минприроды, почетной грамотой ФАС за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также почетным знаком "За отличие в службе".
https://ria.ru/20231209/arest-1914836108.html
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происшествия, россия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Министра природных ресурсов Удмуртии арестовали за превышение полномочий
В Ижевске арестовали министра природных ресурсов по делу об очистке русла реки
УФА, 13 апр — РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
В публикации указано, что глава ведомства с июля 2019-го по декабрь 2020-го принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО "Дельта Строй", содержащую завышенные сведения об объеме выполненных работ по расчистке русла реки Увы в Вавожском районе в рамках госконтракта, заключенного между министерством и организацией.
"(Это. — Прим. ред.) повлекло тяжкие последствия в виде причинения федеральному бюджету материального ущерба на сумму более 23 миллионов рублей", — говорится в релизе.
Обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. В итоге Удалова арестовали на два месяца.
По данным правительства региона, Удалов руководит Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии с 2018 года. Он награжден медалью за отличие при ликвидации чрезвычайной ситуации МЧС, почетной грамотой Минприроды
, почетной грамотой ФАС за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также почетным знаком "За отличие в службе".