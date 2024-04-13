https://ria.ru/20240413/antalya-1939754013.html

В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере

В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024

В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере

Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:02

2024-04-13T09:02

2024-04-13T09:02

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анталья (провинция)

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с-130

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СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, пострадали десять, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Движение было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы 184 человека. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии. "К 7.15 (время совпадает с мск) спасатели эвакуировали 98 человек из 15 оказавшихся подвешенными кабинок", - написал министр в соцсети X. В операции участвуют семь вертолетов, 543 человека, один военный самолет-транспортник, сообщил Ерликая. Как заявил министр юстиции Йылмаз Тунч, ведется расследование. На помощь застрявшим на фуникулере направлены альпинисты и вертолеты, в спасательной операции задействованы 350 человек. Министерство обороны Турции сообщило, что направило транспортный самолет С-130 на помощь спасателям.

https://ria.ru/20231021/turtsiya-1904379161.html

https://ria.ru/20210523/funikuler-1733572208.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анталья (провинция), турция, с-130