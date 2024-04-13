Рейтинг@Mail.ru
В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:02 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/antalya-1939754013.html
В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере
В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере - РИА Новости, 13.04.2024
В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере
Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:02
2024-04-13T09:02
туризм
в мире
анталья (провинция)
турция
с-130
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939699432_0:84:2284:1369_1920x0_80_0_0_4449d16e708ecd134a4e741d817d4fec.jpg
СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, пострадали десять, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Движение было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы 184 человека. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии. "К 7.15 (время совпадает с мск) спасатели эвакуировали 98 человек из 15 оказавшихся подвешенными кабинок", - написал министр в соцсети X. В операции участвуют семь вертолетов, 543 человека, один военный самолет-транспортник, сообщил Ерликая. Как заявил министр юстиции Йылмаз Тунч, ведется расследование. На помощь застрявшим на фуникулере направлены альпинисты и вертолеты, в спасательной операции задействованы 350 человек. Министерство обороны Турции сообщило, что направило транспортный самолет С-130 на помощь спасателям.
https://ria.ru/20231021/turtsiya-1904379161.html
https://ria.ru/20210523/funikuler-1733572208.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939699432_160:0:1985:1369_1920x0_80_0_0_7b704d6b496a0391ad7dc9d353aefb0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анталья (провинция), турция, с-130
Туризм, В мире, Анталья (провинция), Турция, С-130
В Турции эвакуировали около ста человек после аварии на фуникулере

В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере

© IHAСпасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
Спасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
© IHA
Спасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 апр - РИА Новости. Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье, сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
Часть опоры фуникулера оторвалась в пятницу и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек, пострадали десять, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Движение было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы 184 человека. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили РИА Новости в дипмиссии.
На месте ДТП с участием туристического микроавтобуса в Анталье, Турция
В Турции столкнулись два автобуса с российскими туристами
21 октября 2023, 17:02
"К 7.15 (время совпадает с мск) спасатели эвакуировали 98 человек из 15 оказавшихся подвешенными кабинок", - написал министр в соцсети X.
В операции участвуют семь вертолетов, 543 человека, один военный самолет-транспортник, сообщил Ерликая.
Как заявил министр юстиции Йылмаз Тунч, ведется расследование. На помощь застрявшим на фуникулере направлены альпинисты и вертолеты, в спасательной операции задействованы 350 человек. Министерство обороны Турции сообщило, что направило транспортный самолет С-130 на помощь спасателям.
Место падения кабины фуникулера в Пьемонте, Италия - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Крупные ЧП на канатных дорогах в мире в 2008-2021 годах
23 мая 2021, 22:31
 
ТуризмВ миреАнталья (провинция)ТурцияС-130
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала