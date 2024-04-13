Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/alyuminiy-1939748360.html
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь - РИА Новости, 13.04.2024
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь
Поставки российских алюминия, никеля и меди в США и Великобританию в прошлом году составили 77,8 миллиона долларов, что является лишь 0,5% от всего экспорта... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:58
2024-04-13T07:58
экономика
сша
россия
китай
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153271/91/1532719199_0:164:3037:1872_1920x0_80_0_0_9beb4f1e6d98b56d6bf3be492a7306c0.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Поставки российских алюминия, никеля и меди в США и Великобританию в прошлом году составили 77,8 миллиона долларов, что является лишь 0,5% от всего экспорта России этих металлов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Власти США накануне ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их использование на мировых биржах, сообщили в американском минфине. К ограничениям также присоединилась Британия. В США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля - на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Одновременно Британия в прошлом году импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч. При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию - 0,003%. Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939737101.html
https://ria.ru/20240305/alyuminiy-1931122308.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153271/91/1532719199_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_02b8b8ecea193987aac23a59b7bd64a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, китай, оон
Экономика, США, Россия, Китай, ООН
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь

Россия в 2023 году почти не поставляла в США и Британию алюминий, никель и медь

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие в цехе доменной выплавки металла
Рабочие в цехе доменной выплавки металла - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие в цехе доменной выплавки металла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Поставки российских алюминия, никеля и меди в США и Великобританию в прошлом году составили 77,8 миллиона долларов, что является лишь 0,5% от всего экспорта России этих металлов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
Власти США накануне ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их использование на мировых биржах, сообщили в американском минфине. К ограничениям также присоединилась Британия.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным
02:27
В США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля - на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Одновременно Британия в прошлом году импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч.
При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию - 0,003%.
Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.
Рабочий литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета
5 марта, 02:55
 
ЭкономикаСШАРоссияКитайООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала