https://ria.ru/20240413/alyuminiy-1939748360.html
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь - РИА Новости, 13.04.2024
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь
Поставки российских алюминия, никеля и меди в США и Великобританию в прошлом году составили 77,8 миллиона долларов, что является лишь 0,5% от всего экспорта... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:58
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Поставки российских алюминия, никеля и меди в США и Великобританию в прошлом году составили 77,8 миллиона долларов, что является лишь 0,5% от всего экспорта России этих металлов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Власти США накануне ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их использование на мировых биржах, сообщили в американском минфине. К ограничениям также присоединилась Британия. В США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля - на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Одновременно Британия в прошлом году импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч. При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию - 0,003%. Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая, Турции и Германии. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия, Китай и Германия.
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939737101.html
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экономика, сша, россия, китай, оон
Экономика, США, Россия, Китай, ООН
Россия в 2023 году почти не поставляла в США алюминий, никель и медь
Россия в 2023 году почти не поставляла в США и Британию алюминий, никель и медь
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Поставки российских алюминия, никеля и меди в США и Великобританию в прошлом году составили 77,8 миллиона долларов, что является лишь 0,5% от всего экспорта России этих металлов, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
Власти США накануне ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их использование на мировых биржах, сообщили в американском минфине. К ограничениям также присоединилась Британия.
В США в прошлом году было поставлено российского алюминия на 50,8 миллиона долларов, а никеля - на 26,5 миллиона. Поставки меди не осуществлялись. Одновременно Британия в прошлом году импортировала алюминия на 432 тысячи долларов, меди на 53 тысячи, а никеля на 27 тысяч.
При этом, согласно доступным на текущий момент данным, Россия поставила на международные рынки этих металлов как минимум на 14,5 миллиарда долларов. Таким образом на США приходится 0,5% от российского экспорта, а на Британию - 0,003%.
Другие страны приобрели российского алюминия на 6,1 миллиарда долларов, а меди на 5,5 миллиарда, при этом самые крупные покупки обоих металлов были у Китая
, Турции
и Германии
. Никель у России в прошлом году купили на 2,9 миллиарда, а лидерами были Финляндия
, Китай и Германия.