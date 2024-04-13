https://ria.ru/20240413/7news-1939820320.html

Россиянин дал отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее, пишут СМИ

Россиянин дал отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

Россиянин дал отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее, пишут СМИ

Россиянин был единственным гражданским, осмелившимся дать отпор нападавшему в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, передает австралийский РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:08

2024-04-13T17:08

2024-04-13T20:06

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сидней

австралия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россиянин был единственным гражданским, осмелившимся дать отпор нападавшему в торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, передает австралийский телеканал 7NEWS со ссылкой на очевидцев произошедшего. "Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там (во время инцидента. — Прим. ред.) и прятались внутри <...> магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору. Им также удалось увидеть, как случилось удивительное. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке (нападавшему. — Прим. ред.): "Не подходи!". Именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший. — Прим. ред.) продвинулся дальше", — заявила репортер 7NEWS.В интернете храброго гражданского, защитившего посетителей ТЦ от нападавшего, уже назвали "человеком со столбиком" (Bollard Man). Пользователи соцсетей отметили удивительную смелость мужчины — он был единственным, кто не побоялся дать отпор нападавшему до прибытия полиции. Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", рассказал РИА Новости, что приветствует поступок соотечественника. "И снова русские спасают мир от террористов", — отметил собеседник агентства.Ранее в субботу телеканал ABC сообщал, что посетителей австралийского ТЦ эвакуировали после поступления информации о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании раздались выстрелы. Позже полиция заявила о шести погибших в результате нападения. Посольство России в Австралии заявило РИА Новости, что не располагает данными о согражданах в числе пострадавших.

https://ria.ru/20240203/parizh-1925183791.html

https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html

сидней

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в мире, сидней, австралия